Два свидетеля больны, третьего не найти. Заседание по делу убийства Бункуса завершилось ничем

Организатору убийства не предъявлено обвинение, поскольку он умер насильственной смертью. Программа Nekā personīga на TV3 сообщила, что этим человеком оказался Геннадий Валягин, осужденный по делу некогда влиятельной группировки Ивана Харитонова. Валягина застрелили в марте 2022 года в рижском микрорайоне Плявниеки.

В свою очередь, уголовное дело в отношении одного человека было прекращено, так как в его деятельности не было обнаружено признаков преступления. Речь об Аркадии Юдине 1970 года рождения.

Недавно Ульман обратился к Рабочей группе ООН по произвольным задержаниям при Управлении Верховного комиссара по правам человека, пожаловавшись на то, что его держат в тюрьме без доступа к материалам дела.

С момента задержания Ульман и Бабенко неоднократно просили суд пересмотреть примененную к ним меру пресечения, но суд всегда отклонял эти ходатайства. В октябре прошлого года Ульман также обратился в Офис омбудсмена с просьбой к омбудсмену Юрису Янсонсу оценить эффективность назначенного ему содержания под стражей исходя из европейской судебной практики. Ульман пожаловался омбудсмену, что ему отказали в возможности ознакомиться с информацией, оправдывающей его задержание.