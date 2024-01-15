НО предлагает запретить импорт сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси

Хотя ЕС ввел различные санкции против России, они не препятствуют экспорту сельскохозяйственной продукции в ЕС, отметили в партии. Предложенные Нацобъединением поправки к закону о сельском хозяйстве и развитии села предусматривают запрет на поставку сельскохозяйственной и переработанной сельхозпродукции из России и Беларуси. По мнению партии, следует добиться таких запретов на импорт на всей территории ЕС.

"Когда мы покупаем хлеб в магазине, мы должны быть уверены, что в нем нет российского зерна или зерна, украденного в Украине.

Как Латвия перестала покупать российский газ и остальные страны Балтии последовали ее примеру, так и теперь мы можем сделать так, чтобы европейский рынок был закрыт для российского зерна", - сказал депутат Национального объединения Янис Грасбергс.

Политик считает, что такое решение поможет латвийским фермерам и предпринимателям, так как в настоящее время некоторые местные продукты конкурируют с российскими товарами, имеющими более низкую себестоимость. В качестве примера Грасбергс приводит корма для животных российского производства.

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