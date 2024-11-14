С 2025 года владельцы частных зданий в Риге смогут получить налоговые льготы, если оборудуют в своих домах убежища на случай чрезвычайных ситуаций. Это нововведение анонсировала вице-мэр Риги Линда Озола в передаче "Домская площадь", сообщает портал LSM+.
В Риге введут льготы по налогу на недвижимость. Кто сможет на них претендовать?
Рижская дума планирует усилить меры созданию объектов гражданской обороны, но сталкивается с трудностями, поскольку ранее вопросами обустройства убежищ город не занимался.
До конца ноября власти собираются создать несколько десятков убежищ, хотя подходящих зданий в столице насчитывается всего около 200.
Также возникают проблемы из-за того, что часть таких зданий принадлежит частным владельцам, с которыми необходимо договариваться.
Чтобы ускорить процесс, с 2025 года город введет налоговые льготы для тех владельцев зданий, кто создаст убежища на своей территории.
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