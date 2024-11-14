В Риге введут льготы по налогу на недвижимость. Кто сможет на них претендовать?

С 2025 года владельцы частных зданий в Риге смогут получить налоговые льготы, если оборудуют в своих домах убежища на случай чрезвычайных ситуаций. Это нововведение анонсировала вице-мэр Риги Линда Озола в передаче "Домская площадь", сообщает портал LSM+.