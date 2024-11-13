Видео Подозрительная закупка: KNAB проверит Музыкальную академию

"Категорически отвергаю подобные заявления, как я уже сказала, организация этих закупок не входит в компетенцию Министерства культуры (MК), представители МК не участвуют в процедуре закупок, не принимают участия в их организации, оценке", - сказала министр.

Заключенный договор предусматривает, что CHS будет обслуживать прилегающую территорию, внутренние помещения и предоставлять коммунальные услуги за сумму чуть менее 17 тысяч евро в месяц. В университете говорят, что первый раз, когда тендер был разделен на две части, только один претендент участвовал в конкурсе на обслуживание помещений и территории. Почему же тогда тендер не был объявлен только по этому пункту? Потому что это было рекомендовано отраслевой ассоциацией, объясняют в JVLMA.