Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) обратило внимание на публикацию пользователя платформы X, который заявил, что одна из закупок Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA) могла быть оформлена на предпринимателя, знакомого с министром культуры. В академии утверждают, что они полностью автономны в своих закупках и не консультируются с надзорным органом. Министр культуры Агнесе Лаце тоже категорически отвергает обвинения, называя произошедшее совпадением, сообщает программа TV3 Ziņas.
Видео ⟩ Подозрительная закупка: KNAB проверит Музыкальную академию
Первый конкурс на обслуживание территории и помещений был объявлен Музыкальной академией в марте, в нем приняли участие шесть претендентов, каждый со своим ценовым предложением, но, несмотря на довольно высокий интерес, университет прекратил конкурс.
Последующие события вызывают ряд вопросов. Один из пользователей платформы Х заметил, что летом был объявлен новый тендер, но с сильно изменившимися требованиями.
Rēcīgi arī tas kā tas vecais kraķis taisnojas, piesauc mistiskus nozares ekspertus un sakritības.— rAIva (@nezobis) November 12, 2024
Kā nu bez sakritībām!
Если раньше на обслуживание инженерных сетей и территории могли претендовать разные подрядчики, то теперь это должен был делать только один. При этом требования к обороту предприятия были повышены с 75 тысяч евро до 500 тысяч евро.
Все это значительно снизило конкуренцию, и на второй тендер заявились только две компании - CHS и City Service Engineering. Победила первая, совладельцем которой является Кристап Дроне, бизнесмен, работающий вместе с нынешним министром культуры и другими членами ее партии в обществе MOT, мотивационной программе для латвийской молодежи.
Labdien! KNAB ir pievērsis uzmanību Jūsu norādītajai informācijai un veiks pārbaudi.— Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (@KNABinforme) November 11, 2024
"Категорически отвергаю подобные заявления, как я уже сказала, организация этих закупок не входит в компетенцию Министерства культуры (MК), представители МК не участвуют в процедуре закупок, не принимают участия в их организации, оценке", - сказала министр.
Заключенный договор предусматривает, что CHS будет обслуживать прилегающую территорию, внутренние помещения и предоставлять коммунальные услуги за сумму чуть менее 17 тысяч евро в месяц. В университете говорят, что первый раз, когда тендер был разделен на две части, только один претендент участвовал в конкурсе на обслуживание помещений и территории. Почему же тогда тендер не был объявлен только по этому пункту? Потому что это было рекомендовано отраслевой ассоциацией, объясняют в JVLMA.
KNAB пообещал провести расследование этой ситуации.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
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