Концерн латвийской национальной авиакомпании airBaltic за девять месяцев этого года понес убытки в размере 48,503 млн евро в противоположность прибыли, полученной за соответствующий период годом ранее, заявил в четверг в ходе инвесторского звонка президент и исполнительный директор авиакомпании Мартин Гаусс.
Оборот концерна airBaltic за девять месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 12,7% и составил 575,342 млн евро. В том числе 436,766 млн евро составили доходы от пассажиров, включая продажу билетов, а доходы в размере 117,382 млн евро поступили от услуг аренды самолетов с полным обслуживанием, или ACMI.
Гаусс сообщил, что сравнимые доходы airBaltic до процентов, налогов, износа и амортизации, или EBITDAR, за девять месяцев этого года составили 158,1 млн евро, что на 21% больше, чем за девять месяцев прошлого года. При этом средняя заполняемость мест за девять месяцев выросла с 77,5% до 81%.
За девять месяцев этого года airBaltic перевезла в общей сложности 3,839 млн пассажиров, что на 11,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом общее количество выполненных полетов, включая услуги аренды самолетов полного сервиса, или ACMI, за девять месяцев 2024 года выросло до 56 918, продемонстрировав рост на 12,5%.
Гаусс сказал, что результаты авиакомпании за девять месяцев являются самыми высокими по обороту, EBITDAR и средней заполняемости мест, и дополнил, что в третьем квартале компания открыла техническую академию, а также расширила сотрудничество с группой немецкой национальной авиакомпании Lufthansa на ближайшие три года, сдав в аренду предприятию свои самолеты.
В том числе в третьем квартале оборот airBaltic составил 236,011 млн евро, что на 7,6% больше, чем в третьем квартале прошлого года, и компания получила прибыль в размере 40,256 млн евро в противоположность убыткам в третьем квартале прошлого года. Гаусс пояснил, что показатели прибыли в третьем квартале говорят о финансово успешном летнем сезоне полетов.
"Несмотря на сложные макроэкономические условия в Балтии и растущие затраты на обслуживание двигателей, прибыль и рекордное заполнение мест в третьем квартале свидетельствуют о значительном спросе у пассажиров, а также о меняющемся рынке", - добавил Гаусс.
Директор по оперативному управлению airBaltic Паулс Цалитис отметил, что нехватка двигателей самолетов растет по сравнению со вторым кварталом этого года и эти проблемы могут продолжаться еще один-два года. Однако он добавил, что airBaltic и Pratt&Whitney в сентябре заключили долгосрочный договор технического обслуживания самолетов авиакомпании, оснащенных турбовентиляторными двигателями с редуктором, что обеспечит большую прозрачность и предсказуемость при планировании технического обслуживания.
Цалитис также сообщил, что в марте этого года "airBaltic" начала тестирование системы "SpaceX" для подключения к интернету "StarLink" в самолете "Airbus A220-300" и сертификацию планируется завершить в четвертом квартале этого года.
В отчете "airBaltic" поясняется, что в третьем квартале 2024 года из-за проблем с двигателями из эксплуатации были выведены девять воздушных судов, что также повлекло за собой повышение арендной платы за ACMI и двигатели. При этом компания получила от "Pratt&Whitney" значительно более крупную финансовую поддержку по сравнению с предыдущими двумя кварталами, чтобы компенсировать эти помехи.
Также отмечено, что на оперативные результаты "airBaltic" положительно повлияла прибыль в размере 23 млн евро, возникшая главным образом из-за роста стоимости евро по отношению к доллару США. Эта финансовая выгода помогла улучшить общие результаты "airBaltic".
В то же время за девять месяцев "airBaltic" сделал денежные вложения в размере 26 млн евро, и, по прогнозам, общие вложения за год составят от 40 до 60 млн евро. Эти капиталовложения связаны в основном с обслуживанием воздушных судов и двигателей, строительством нового грузового ангара и несколькими другими проектами по выборочным капиталовложениям, в том числе "StarLink".
В целом в этом году "airBaltic" прогнозирует доходы от 740 до 750 млн евро, количество перевезенных пассажиров от 5 до 5,2 млн, а также более 70 000 выполненных полетов и EBITDAR в размере от 190 до 200 млн евро.
Как сообщалось, за девять месяцев прошлого года airBaltic достигла оборота в 510,632 млн евро и прибыли в 9,122 млн евро.
В прошлом году airBaltic перевезла 4,536 млн пассажиров, что на 35,7% больше, чем в 2022 году, и совершила 44 100 полетов, что на 18,3% больше, чем годом ранее.
Также сообщалось, что аудированный оборот airBaltic в прошлом году составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше 2022 года, а прибыль - 33,852 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.
Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а финансовому инвестору Aircraft Leasing 1 - 2,03%.
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