В том числе в третьем квартале оборот airBaltic составил 236,011 млн евро, что на 7,6% больше, чем в третьем квартале прошлого года, и компания получила прибыль в размере 40,256 млн евро в противоположность убыткам в третьем квартале прошлого года. Гаусс пояснил, что показатели прибыли в третьем квартале говорят о финансово успешном летнем сезоне полетов.

"Несмотря на сложные макроэкономические условия в Балтии и растущие затраты на обслуживание двигателей, прибыль и рекордное заполнение мест в третьем квартале свидетельствуют о значительном спросе у пассажиров, а также о меняющемся рынке", - добавил Гаусс.

Директор по оперативному управлению airBaltic Паулс Цалитис отметил, что нехватка двигателей самолетов растет по сравнению со вторым кварталом этого года и эти проблемы могут продолжаться еще один-два года. Однако он добавил, что airBaltic и Pratt&Whitney в сентябре заключили долгосрочный договор технического обслуживания самолетов авиакомпании, оснащенных турбовентиляторными двигателями с редуктором, что обеспечит большую прозрачность и предсказуемость при планировании технического обслуживания.

Цалитис также сообщил, что в марте этого года "airBaltic" начала тестирование системы "SpaceX" для подключения к интернету "StarLink" в самолете "Airbus A220-300" и сертификацию планируется завершить в четвертом квартале этого года.