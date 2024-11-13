Эксперты критикуют идею о добровольном участии во втором пенсионном уровне

О потенциальных изменениях в пенсионной системе звучит много идей, в том числе о том, чтобы позволить присоединяться ко второму пенсионному уровню добровольно (а не в обязательном порядке), за несколько лет до выхода на пенсию предоставить жителям выбор оставить накопление на втором пенсионном уровне или перевести на первый, переводить накопления второго уровня на третий уровень и т. д. В сентябре министр благосостояния Улдис Аугулис в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" заявил, что у министерства с Банком Латвии и финансовым сектором начаты переговоры о возможности сделать второй пенсионный уровень в Латвии добровольным.