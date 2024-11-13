Видео "Курит белорусские сигареты, заливает российское топливо, но ругает страну": глава VID о неплательщиках налогов

В подкасте глава VID отметила, что в теневой экономике виноваты не только жители Латвии, но и сотрудники государственных органов, политики и правительство, которые принимают решения о расходовании государственных средств.

"Существует прямая зависимость между тем, насколько вы доверяете правительству, законодателям, и тем, насколько вы доверяете службе доходов. В ответ всегда возникают вопросы о громких случаях, когда правительство потратило деньги не по назначению на какие-то миллиардные проекты", - добавила Байба Шмите-Роке.

Одновременно глава VID отмечает и ответственность общества за взаимную справедливость.

"Нужно понимать: мы хотим жить в благополучной стране. И почему те, кто платит все налоги, должны платить за "Карлиса", "Петериса" и "Анну", которые не платят налоги? Общество должно задуматься о взаимной справедливости. Я не призываю к доносам, как в советские времена, но в Скандинавских странах это обычная практика - сообщать налоговой службе о соседе, который вдруг купил Mercedes, хотя у него мене настолько хорошо оплачиваемая работа", - сказала руководитель VID.

Комментируя теневую экономику, глава VID вспомнила пример одного неплательщика налогов: "Я всегда хочу верить, что латвийское общество умнее и образованнее. Когда я вижу исследования о теневой экономике в сфере акцизных товарах, вспоминаю предпринимателя, который курит белорусские сигареты, заправляется российским бензином, но ругает страну за плохие дороги. Это непонимание того, насколько это связано. Если ты не платишь налоги, у тебя нет права ругать государство".

Видео: Подкаст Piķis un ģēvelis!

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