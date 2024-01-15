Россия столкнулась с нехваткой бананов

Самый популярный в России фрукт может полностью исчезнуть с полок магазинов. Поставки бананов из Эквадора могут быть прерваны из-за введения в стране чрезвычайного положения.
Сообщается, что в Эквадоре, из которого Россия импортирует 90% бананов, уже больше недели царят беспорядки.
Ситуация обострилась 7 января после того, как лидеры двух опасных банд сбежали из тюрьмы, что спровоцировало восстание в нескольких тюрьмах. В связи с этим в крупных городах Эквадора начали закрываться магазины и торговые центры, а ряд государственных учреждений, в том числе парламент, Судебный совет и Генеральная прокуратура, перешли на удаленную работу. Президент Эквадора объявил в стране 60-дневное чрезвычайное положение.
Ричард Салазар, исполнительный директор Acrobancec, эквадорской ассоциации по экспорту и маркетингу бананов, заявил, что порт и судоходные линии продолжают работать в обычном режиме, и поставки бананов не подвергаются риску.
Однако в Российской ассоциации импортеров фруктов и овощей утверждают, что партнеры из Эквадора предупредили, что возможны серьезные проблемы с поставками бананов.
Учитывая, что некоторые порты Эквадора прекратили работу, то с поставками бананов существуют существенные проблемы. Из-за чрезвычайной ситуации поставщики не могут обеспечить ранее запланированные поставки бананов.
По данным Telegram-канала Mash, цена коробки бананов у крупных поставщиков уже выросла с 3 долларов до 19-22 долларов. В результате следующая партия бананов, которая поступит в Россию в начале февраля, может оказаться на 30-40% дороже, чем те, что продаются сейчас.
Также отмечается, что из-за падения курса рубля бананы в российских магазинах рекордно подорожали. По данным Росстата, килограмм бананов в октябре 2023 года стоил 143,4 рубля (1,49 евро) за килограмм. Это на 47% дороже, чем в октябре 2022 года, когда цена на бананы составляла 97,7 рубля (1 евро) за килограмм.
До этого большой рост цен на бананы наблюдался в начале войны - в феврале 2022 года, когда бананы стоили 97,3 рубля, а уже в марте уже 128 рублей за килограмм. Эквадор стал основным поставщиком бананов после того, как несколько других стран отказались поставлять бананы в Россию из-за международных санкций.
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