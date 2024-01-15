Россия столкнулась с нехваткой бананов

Сообщается, что в Эквадоре, из которого Россия импортирует 90% бананов, уже больше недели царят беспорядки.

Ситуация обострилась 7 января после того, как лидеры двух опасных банд сбежали из тюрьмы, что спровоцировало восстание в нескольких тюрьмах. В связи с этим в крупных городах Эквадора начали закрываться магазины и торговые центры, а ряд государственных учреждений, в том числе парламент, Судебный совет и Генеральная прокуратура, перешли на удаленную работу. Президент Эквадора объявил в стране 60-дневное чрезвычайное положение.

Ричард Салазар, исполнительный директор Acrobancec, эквадорской ассоциации по экспорту и маркетингу бананов, заявил, что порт и судоходные линии продолжают работать в обычном режиме, и поставки бананов не подвергаются риску.

Однако в Российской ассоциации импортеров фруктов и овощей утверждают, что партнеры из Эквадора предупредили, что возможны серьезные проблемы с поставками бананов.

Учитывая, что некоторые порты Эквадора прекратили работу, то с поставками бананов существуют существенные проблемы. Из-за чрезвычайной ситуации поставщики не могут обеспечить ранее запланированные поставки бананов.