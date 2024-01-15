Фото ⟩ Почему в некоторых районах Юрмалы море стало розового цвета?

В прибрежных водах Юрмалы обнаружен красный пигмент, - это вымытые розовые водоросли, сообщила представитель Государственной службы окружающей среды (VVD) Айя Ялинска.
В конце прошлой недели в VVD поступило сообщение от жителя Юрмалы, который заметил красные пятна на поверхности моря у берега и заподозрил, что это загрязнение воды.
Самоуправление Юрмалы выяснило, что на участке от Дзинтари до Яундубулты видны нетипичные красные разводы.
Экспресс-замеры воды, выполненные VVD, не показали наличия загрязнений. Установлено, что красные пигменты при определенных условиях могут выделяться розовыми водорослями, выброшенными на берег, рассказала Айя Ялинска.
Как пояснил научный сотрудник Института гидроэкологии Латвии, красный цвет в данном случае, скорее всего, был вызван однолетней нитчатой водорослью Ceramium, широко встречающейся в природе. Выброшенное на берег, оно гниет и при отмирании выделяет красные пигменты, окрашивая таким образом край моря в красный цвет.
VVD выражает благодарность каждому жителю, сообщившему службе о замеченных загрязнениях окружающей среды или возможных нарушениях в экологии.
VVD напоминает, что в случаях, когда требуется немедленное реагирование инспектора (запахи, загрязнение воды, пыль, незаконный вылов рыбы и т.п.), следует обращаться по единому номеру телефона 26 338 800, ежедневно с 7:00 до 23:00.
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