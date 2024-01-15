Фото ⟩ Почему в некоторых районах Юрмалы море стало розового цвета?

В конце прошлой недели в VVD поступило сообщение от жителя Юрмалы, который заметил красные пятна на поверхности моря у берега и заподозрил, что это загрязнение воды.

Самоуправление Юрмалы выяснило, что на участке от Дзинтари до Яундубулты видны нетипичные красные разводы.

Экспресс-замеры воды, выполненные VVD, не показали наличия загрязнений. Установлено, что красные пигменты при определенных условиях могут выделяться розовыми водорослями, выброшенными на берег, рассказала Айя Ялинска.

Фото: VVD

Как пояснил научный сотрудник Института гидроэкологии Латвии, красный цвет в данном случае, скорее всего, был вызван однолетней нитчатой ​​водорослью Ceramium, широко встречающейся в природе. Выброшенное на берег, оно гниет и при отмирании выделяет красные пигменты, окрашивая таким образом край моря в красный цвет.

VVD выражает благодарность каждому жителю, сообщившему службе о замеченных загрязнениях окружающей среды или возможных нарушениях в экологии.

VVD напоминает, что в случаях, когда требуется немедленное реагирование инспектора (запахи, загрязнение воды, пыль, незаконный вылов рыбы и т.п.), следует обращаться по единому номеру телефона 26 338 800, ежедневно с 7:00 до 23:00.

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