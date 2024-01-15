Видео ⟩ Слока оплакивает смерть 13-летнего Максима. Его убийце угрожали

Получив информацию о происшествии, на место выехали полицейские Юрмальского участка Рижского регионального управления Госполиции, которые незамедлительно начали расследование. Было установлено, что погибший - 13-летний подросток.

По имеющейся на данный момент информации, накануне перед полночью несколько подростков, проживающих в учреждении социального ухода и реабилитации, направились в Ригу, чтобы, предположительно, употребить алкогольные напитки. Затем они вернулись на поезде в Слоку, где встретились с двумя молодыми людьми своего возраста, один из которых позже был убит.

Согласно информации, полученной в ходе расследования, между указанной компанией молодежи и пострадавшим подростком и его другом произошел конфликт, в ходе которого один из группы молодых людей, проживающих в детском доме, дважды ударил подростка ножом в область сердца и живота. После случившегося группа молодых людей покинула место происшествия, оставив раненого молодого человека с его другом.

В ту же ночь полицейские Юрмальского участка прибыли в учреждение социального ухода и реабилитации, где обнаружили причастных молодых людей, которые вместе с воспитателями были доставлены в участок полиции.

Подозреваемый в совершении этого преступления подросток еще не достиг возраста 14 лет и ранее попадал в поле зрения полиции за бродяжничество и кражу из магазина. Сейчас решается вопрос о дальнейших действиях в отношении него. Остальным подросткам в компании - от 11 до 14 лет.