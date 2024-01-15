Видео ⟩ Слока оплакивает смерть 13-летнего Максима. Его убийце угрожали

Межмальская основная школа в Юрмале скорбит по Максиму, ученику 6-го класса, чья жизнь оборвалась в драке со сверстником, который нанес ножевые ранения подростку, сообщает программа Panorāma.
Муниципальная полиция дежурит в центре социальной опеки Sprīdītis в Слоке, где живет преступник. Принято решение, что ребенок, родители которого лишены права опеки, не вернется в школу на очное обучение, а продолжит учиться дистанционно.
Полиция также оценивает различные угрозы, которые высказываются в адрес преступника и центра социальной опеки, поскольку они не хотят, чтобы насилие привело к насилию.
Все участники драки были знакомы друг с другом, даже друзья. Сейчас полиция выясняет, почему произошел спор между несовершеннолетними, закончившийся смертью.
Дети, которые находятся в учреждении Sprīdītis, учатся как в общеобразовательных школах, так и по специальным программам. Поскольку нападавшему было 13 лет, его нельзя судить или наказывать.
Вся ответственность лежит на Сармите Гропе, руководителе учреждения Sprīdītis. Она также пришла в полицию, чтобы дать показания.
Уже сообщалось, что в ночь на четверг, 11 января, около 1:00 сотрудники юрмальской полиции заметили в Слоке лежащего на земле недалеко от дороги подростка с колотыми ранами и без сознания. Муниципальные полицейские вызвали на место происшествия скорую помощь, но пострадавший подросток скончался еще до приезда медиков.
Получив информацию о происшествии, на место выехали полицейские Юрмальского участка Рижского регионального управления Госполиции, которые незамедлительно начали расследование. Было установлено, что погибший - 13-летний подросток.
По имеющейся на данный момент информации, накануне перед полночью несколько подростков, проживающих в учреждении социального ухода и реабилитации, направились в Ригу, чтобы, предположительно, употребить алкогольные напитки. Затем они вернулись на поезде в Слоку, где встретились с двумя молодыми людьми своего возраста, один из которых позже был убит.
Согласно информации, полученной в ходе расследования, между указанной компанией молодежи и пострадавшим подростком и его другом произошел конфликт, в ходе которого один из группы молодых людей, проживающих в детском доме, дважды ударил подростка ножом в область сердца и живота. После случившегося группа молодых людей покинула место происшествия, оставив раненого молодого человека с его другом.
В ту же ночь полицейские Юрмальского участка прибыли в учреждение социального ухода и реабилитации, где обнаружили причастных молодых людей, которые вместе с воспитателями были доставлены в участок полиции.
Подозреваемый в совершении этого преступления подросток еще не достиг возраста 14 лет и ранее попадал в поле зрения полиции за бродяжничество и кражу из магазина. Сейчас решается вопрос о дальнейших действиях в отношении него. Остальным подросткам в компании - от 11 до 14 лет.
Полиция начала уголовный процесс по п. 2 ст. 117 Уголовного закона - об убийстве при отягчающих обстоятельствах в случае убийства несовершеннолетнего.
В ходе расследования выясняются обстоятельства и мотивы произошедшего. Более подробной информации полиция пока не предоставляет.
В то же время в полиции указали, что в рамках уголовного процесса будут оцениваться роль и действия каждого из членов компании. После завершения расследования материалы уголовного дела будут направлены в суд для применения принудительных мер воспитательного характера.
Закон о применении к детям принудительных мер воспитательного характера предусматривает, что ребенку могут вынести предупреждение, обязать извиниться перед потерпевшим, если тот согласен с ним встретиться, передать ребенка на поруки родителям или опекунам, а также другим лицам, учреждениям или организациям. Их также могут обязать устранить последствия вреда, причиненного их действиями, выполнять общественные работы. Также ребенок может быть помещен в социально-коррекционное учреждение, кроме того, ему может быть предписано пройти курс лечения от алкогольной, наркотической, психотропной и других видов зависимости.
Хотя закон предусматривает применение к несовершеннолетним мер пресечения, самой суровой из которых является заключение под стражу, в отношении малолетних лиц они не предусмотрены, поскольку они не могут быть привлечены к уголовной ответственности. Полиция подтвердила, что несовершеннолетний доставлен в учреждение социального ухода в Юрмале, где находился до сих пор.
Видео: Сюжет программы Panorāma
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