Фото ⟩ Соратник Путина пригрозил немецким журналистам ядерным ударом

Российский политик, лидер партии "Справедливая Россия", депутат Госдумы РФ Сергей Миронов пригрозил немецким журналистам ядерным ударом, сообщает украинское информационное агентство УНИАН.
Как отмечает BILD, Миронова смутила статья об одном из сценариев бундесвера, а именно о возможном военном конфликте между РФ и странами Балтии. Миронов направил письмо с угрозами одному из журналистов газеты.
"(..) Будучи ядерной державой, Россия будет использовать все доступные силы и средства для защиты своей территории", - говорится в письме.
Ранее издание Bild сообщало, что НАТО разработали план учений, в котором готовится к возможному нападению России на восточный фланг альянса
В распоряжение Bild попал секретный документ, составленный Министерством обороны Германии, в котором изложенный сценарий будет отыгран на запланированных на 2024 год учениях НАТО в странах Балтии.
Это не означает, что Германия прогнозирует такой ход событий - это просто сценарий военной подготовки для проверки готовности к худшему сценарию развития событий.
В Вооруженных силах Германии, или Бундесвере, заявили газете, что "рассмотрение различных сценариев, даже весьма маловероятных, является частью повседневной жизни военных".
Директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс уже заявил, что попавший в распоряжение немецкого таблоида Bild материал, из которого следует, что НАТО готовится к возможному нападению России, является сценарием учений, а не секретным анализом разведки.
Он отмечает, что сценарий учений - это всегда воображаемая ситуация для проверки военных возможностей в той или иной области. В прошлом такие сценарии были полностью вымышленными, с несуществующими странами и географическими районами, но сейчас в сценариях используются существующие страны и географические районы, объясняет Сартс.
В то же время эксперт подчеркивает, что это не секретный анализ разведки, который предсказывает развитие ситуации.
Bild, ссылаясь на секретный документ, сообщил о подготовке НАТО к возможному нападению России на восточный фланг альянса.
В документе министерства обороны Германии излагается возможный сценарий конфликта между Россией и НАТО, кульминация которого наступит в 2025 году.
Сценарий разработан для крупнейших со времен окончания холодной войны учений НАТО, которые пройдут в этом году в Балтийском регионе.
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