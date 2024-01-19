Видео ⟩ Под Елгавой из замерзшего кювета достали попавшую в беду лошадь

17 января под Елгавой счастливое спасение пережила лошадь, которая провалилась в замерзший кювет, сообщает передача Degpunktā.
В среду вечером сотрудникам конюшни Mušķi пришлось решать редкую кризисную ситуацию - с пастбища лошадь Лупе вернулась без своей лучшей подруги Абавы.
Сначала ухаживающая за лошадьми Кристиана пыталась спасти лошадь вместе со своей дочерью и наездницами, но это оказалось невозможно.
Тогда были вызваны пожарные-спасатели, которые приехали очень быстро. У первой бригады не было соответствующего оборудования, поэтому вызвали помощников, которые зацепили лошадь на крючок и вытащили из канавы.
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