Убийство подростка: инициативная группа жителей Юрмалы распространила открытое письмо

Инициативная группа призывает организовать межинституциональное совещание, чтобы обсудить недостатки услуг, оказываемых внесемейным уходом, и найти решения по их устранению. По мнению авторов письма, оказавшиеся вне семьи дети не получают реабилитационной поддержки "вообще и никоим образом".

В письме отмечается, что учреждение Юрмальского самоуправления Детско-юношеский дом Sprīdītis, в котором проживают причастные к убийству подростки, "стал приближенной к дисфункциональной семье средой, в которой к развитию детей на самом деле ни у кого нет интереса".

По мнению авторов письма, необходима немедленная поддержка квалифицированного психотерапевта, психолога или психиатра в управлении ситуацией и бесперебойная поддержка социального работника. Кроме того, необходимо сотрудничество с Центром подростковых ресурсов, которого в Юрмале нет.

Представители инициативной группы упрекают в том, что для травмированных жизнью детей с серьезными нарушениями поведения и склонностью к насилию, сейчас в Латвии вообще недоступны соответствующие услуги, так как учреждение социальной коррекции Naukšēni было закрыто, а другая услуга взамен не была предложена.