Убийство подростка: инициативная группа жителей Юрмалы распространила открытое письмо

Инициативная группа жителей Юрмалы распространила открытое письмо, в котором призывает ответственные учреждения оценить причины произошедшего в Слоке убийства подростка.
Инициативная группа призывает организовать межинституциональное совещание, чтобы обсудить недостатки услуг, оказываемых внесемейным уходом, и найти решения по их устранению. По мнению авторов письма, оказавшиеся вне семьи дети не получают реабилитационной поддержки "вообще и никоим образом".
В письме отмечается, что учреждение Юрмальского самоуправления Детско-юношеский дом Sprīdītis, в котором проживают причастные к убийству подростки, "стал приближенной к дисфункциональной семье средой, в которой к развитию детей на самом деле ни у кого нет интереса".
По мнению авторов письма, необходима немедленная поддержка квалифицированного психотерапевта, психолога или психиатра в управлении ситуацией и бесперебойная поддержка социального работника. Кроме того, необходимо сотрудничество с Центром подростковых ресурсов, которого в Юрмале нет.
Представители инициативной группы упрекают в том, что для травмированных жизнью детей с серьезными нарушениями поведения и склонностью к насилию, сейчас в Латвии вообще недоступны соответствующие услуги, так как учреждение социальной коррекции Naukšēni было закрыто, а другая услуга взамен не была предложена.
"Дети в Sprīdītis не получают необходимой поддержки в улучшении ментального здоровья и формировании коррекции поведения. То, что произошло в Юрмале - лишь закономерность. Это случай ясно показывает, что при подходе к процессам и услугам формально система не работает. Результата реабилитационной услуги нет", - говорится в письме.
В заключение письма ответственные учреждения призываются особо тщательно оценить ответственность детско-юношеского дома Sprīdītis и управления благосостояния Юрмалы в произошедшей трагедии, а также качество деятельности Sprīdītis, эффективность оказанной услуги, соответствие работников занимаемым должностям по существу, отношение к детям и выполняемым обязанностям, применяемые в повседневной работе методы, ответственность и отношения с доверенными им детьми.
В ночь на четверг, 11 января, около 1:00 сотрудники юрмальской полиции заметили в Слоке лежащего на земле недалеко от дороги подростка с колотыми ранами и без сознания. Муниципальные полицейские вызвали на место происшествия скорую помощь, но пострадавший подросток скончался еще до приезда медиков.
Получив информацию о происшествии, на место выехали полицейские Юрмальского участка Рижского регионального управления Госполиции, которые незамедлительно начали расследование. Было установлено, что погибший - 13-летний подросток.
По имеющейся на данный момент информации, накануне перед полночью несколько подростков, проживающих в учреждении социального ухода и реабилитации, направились в Ригу, чтобы, предположительно, употребить алкогольные напитки. Затем они вернулись на поезде в Слоку, где встретились с двумя молодыми людьми своего возраста, один из которых позже был убит.
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