Фото ⟩ К памятнику Свободы возложены цветы в честь защитников баррикад 1991 года

Память участников баррикад почтили президент Эдгар Ринкевич, спикер Сейма Дайга Миериня, премьер-министр Эвика Силиня, руководство Общества участников баррикад, Министерства внутренних дел и Минобороны.

Также цветы к памятнику возложили другие члены правительства и депутаты Сейма.

В субботу на Домской площади в течение всего дня проходят мероприятия в честь годовщины баррикад и зажжен памятный костер.

В этом году исполняется 33 года со дня событий января 1991 года, когда сторонники независимости Латвии ненасильственным путем защищали на баррикадах свободу государства от противников независимости.

Галерея: Возложение цветов

Ранее сообщалось, что сегодня с 10:00 до 21:00 на Домской площади в Риге проходит мероприятие "Баррикады 1991 - песенная революция".

В 10:00 с обращением к участникам мероприятия выступил президент Эдгар Ринкевич.

Сегодня наша важнейшая задача - сберечь свободу и независимость, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, зажигая костер памяти баррикад 1991 года на Домской площади.