Фото ⟩ К памятнику Свободы возложены цветы в честь защитников баррикад 1991 года

В субботу, 20 января, в Риге состоялась церемония возложения цветов к памятнику Свободы и мемориальным местам на Бастионной горке в честь защитников баррикад 1991 года.
Память участников баррикад почтили президент Эдгар Ринкевич, спикер Сейма Дайга Миериня, премьер-министр Эвика Силиня, руководство Общества участников баррикад, Министерства внутренних дел и Минобороны.
Также цветы к памятнику возложили другие члены правительства и депутаты Сейма.
В субботу на Домской площади в течение всего дня проходят мероприятия в честь годовщины баррикад и зажжен памятный костер.
В этом году исполняется 33 года со дня событий января 1991 года, когда сторонники независимости Латвии ненасильственным путем защищали на баррикадах свободу государства от противников независимости.
Галерея: Возложение цветов
Ранее сообщалось, что сегодня с 10:00 до 21:00 на Домской площади в Риге проходит мероприятие "Баррикады 1991 - песенная революция".
В 10:00 с обращением к участникам мероприятия выступил президент Эдгар Ринкевич.
Сегодня наша важнейшая задача - сберечь свободу и независимость, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, зажигая костер памяти баррикад 1991 года на Домской площади.
Он отметил, что у каждого поколения - свои баррикады. "В 1991 году мы все боролись за нашу хрупкую свободу. Сегодня наша главная и важнейшая задача - сберечь эту свободу и независимость", - сказал президент.
Он подчеркнул, что для этого нужно укреплять государство, помогать Украине, а также же в повседневной жизни делать все, чтобы Латвия стала такой, какой ее хотели видеть стоявшие на баррикадах люди.
В свою очередь президент общества участников баррикад 1991 года Ренарс Заляйс призвал не только вспомнить павших во время баррикад, но и праздновать победу нашего народа, который защитил демократию и свое государство.
Он призвал присоединиться к хорам, которые на Домской площади у баррикадного костра поют песни времен Атмоды. "Песня - это наша сила и наше ненасильственное оружие сопротивления", - сказал Заляйс.
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