Видео ⟩ Длительный ремонт ТЭЦ-2 стал опасным прецедентом для энергосистемы Латвии

В тот день, в момент наивысшего спроса, Latvenergo не работало на полную мощность. Один из агрегатов крупнейшего энергообъекта ТЭЦ-2 не работал, поскольку находился в долгосрочном ремонте. Первым на это обратил внимание депутат Сейма Андрис Кулбергс.

"Четыре с половиной месяца на ремонт прямо в зимний сезон! По моему мнению, сани нужно ремонтировать летом, чтобы они были готовы к зиме. Видите ли, мы импортировали электроэнергию в декабре, когда было холодно. Когда мы могли продать эту электроэнергию и тепло Риге, мы ее просто не использовали. Во-вторых, при такой неподготовленности мы рискуем. Мы рискуем безопасностью", - сказал Кулбергс.

В Latvenergo пояснили, что регулярные ремонтные работы на теплоэлектростанциях запланированы весной и осенью. Потому что летом, когда уровень воды в Даугаве низкий, ТЭЦ часто являются единственными, кто может обеспечить выработку электроэнергии.

Руководство энергокомпании не согласно с обвинениями в том, что они полагаются на удачу. По его данным, в последние годы количество воды в Даугаве в январе было благоприятным для работы ГЭС, но никто не мог предсказать, что на устранение дефектов ТЭЦ-2 уйдет столько времени.

Мартиньш Чаксте, председатель правления AS Latvenergo:

"В среднем приток Даугавы составляет 500-600 кубометров, сегодня - 670, поэтому мы можем продлить ремонт, зная, что ГЭС все компенсирует. Понимаете, есть регламентные работы, а есть аварийные. Это следует рассматривать как аварийную ситуацию, как аварийный ремонт. Никто этому не рад", - сказал Мартиньш Чаксте.

Министр климата и энергетики считает, что колебания цен на бирже электроэнергии Nord Pool носили временный характер и не оказали существенного влияния на среднемесячную цену в Латвии.

Высокие цены 5 января затронули примерно 15% домохозяйств. Утвержденная Latvenergo стратегия предусматривает амбициозные планы по развитию новых генерирующих мощностей.

В ближайшие два года планируется построить генерирующих мощностей на 6000 мегаватт.

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