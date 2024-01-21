Видео ⟩ Длительный ремонт ТЭЦ-2 стал опасным прецедентом для энергосистемы Латвии

Стало известно, что у России после начала полномасштабной войны в Украине был план вызвать массовые отключения электроэнергии в Германии, чтобы посеять среди населения страх перед крупным энергетическим кризисом. Российский режим еще может влиять на энергетические рычаги и в нашей стране, поскольку страны Балтии вместе с Россией и Беларусью еще как минимум год будут работать в одной схеме электроснабжения, сообщает программа Nekā personīga.
В начале января появилась возможность для подобных манипуляций, поскольку неожиданно холодная зима создала большой дефицит электроэнергии. Латвийский энергетический гигант Latvenergo также не смог обеспечить выработку энергии, поскольку в это время крупная электростанция ТЭЦ-2 находилась в долгосрочном ремонте.
Минус 44 градуса в Финляндии - самая низкая температура воздуха в Скандинавии за последние 25 лет. В первые недели января зима была нетипично суровой и в других странах Северной Европы - в Швеции и Норвегии.
Латвия не является изолированным рынком электроэнергии. Высокая цена на электричество обусловлена значительным дефицитом в Финляндии (-905 МВт), а также в Эстонии (-231 МВт) и Литве (-623 МВт).
Финляндия обычно экспортирует электроэнергию в страны Балтии, но в тот день она сама была крупнейшим импортером, потому что важное оборудование перестало работать. Швеция, как правило, восполняет дефицит Финляндии, но у нее тоже возник большой дефицит (-726 МВт).
Латвия была единственной страной, которая производила больше электроэнергии, чем потребляла. 5 января она экспортировала 334 мегаватта (+334 МВт). Однако в одиночку она не способна обеспечить дефицит мощности в регионе.
В тот день, в момент наивысшего спроса, Latvenergo не работало на полную мощность. Один из агрегатов крупнейшего энергообъекта ТЭЦ-2 не работал, поскольку находился в долгосрочном ремонте. Первым на это обратил внимание депутат Сейма Андрис Кулбергс.
"Четыре с половиной месяца на ремонт прямо в зимний сезон! По моему мнению, сани нужно ремонтировать летом, чтобы они были готовы к зиме. Видите ли, мы импортировали электроэнергию в декабре, когда было холодно. Когда мы могли продать эту электроэнергию и тепло Риге, мы ее просто не использовали. Во-вторых, при такой неподготовленности мы рискуем. Мы рискуем безопасностью", - сказал Кулбергс.
В Latvenergo пояснили, что регулярные ремонтные работы на теплоэлектростанциях запланированы весной и осенью. Потому что летом, когда уровень воды в Даугаве низкий, ТЭЦ часто являются единственными, кто может обеспечить выработку электроэнергии.
Руководство энергокомпании не согласно с обвинениями в том, что они полагаются на удачу. По его данным, в последние годы количество воды в Даугаве в январе было благоприятным для работы ГЭС, но никто не мог предсказать, что на устранение дефектов ТЭЦ-2 уйдет столько времени.
Мартиньш Чаксте, председатель правления AS Latvenergo:
"В среднем приток Даугавы составляет 500-600 кубометров, сегодня - 670, поэтому мы можем продлить ремонт, зная, что ГЭС все компенсирует. Понимаете, есть регламентные работы, а есть аварийные. Это следует рассматривать как аварийную ситуацию, как аварийный ремонт. Никто этому не рад", - сказал Мартиньш Чаксте.
Министр климата и энергетики считает, что колебания цен на бирже электроэнергии Nord Pool носили временный характер и не оказали существенного влияния на среднемесячную цену в Латвии.
Высокие цены 5 января затронули примерно 15% домохозяйств. Утвержденная Latvenergo стратегия предусматривает амбициозные планы по развитию новых генерирующих мощностей.
В ближайшие два года планируется построить генерирующих мощностей на 6000 мегаватт.
Видео: Сюжет программы Nekā personīga
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