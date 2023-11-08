Реконструкция Земитанского моста: что на нем планируют изменить?

Реконструкция моста Земитана в Риге значительно улучшит его доступность для пешеходов, велосипедистов и людей с ограниченными возможностями передвижения, рассказали в среду на информационном онлайн мероприятии, посвященном проекту реконструкции моста.
Мост сохранит существующие опоры и пролеты, но проезжая часть будет перестроена с изменением ширины полос движения и созданием пешеходных и велосипедных дорожек максимально возможной ширины.
На мосту будет сохранена остановка общественного транспорта.
Реконструкция включает в себя создание современного дизайна моста, полный демонтаж старых лестниц и строительство новых.
Велосипедная дорожка будет отделена от проезжей части, что улучшит движение общественного транспорта.
Прилегающий к мосту перекресток улиц Пернавас и Чака также будет немного реконструирован.
В настоящее время ведутся работы по проектам реконструкции четырех мостов - Земитана, Воздушного, Вантового и путепровода над железной дорогой на проспекте Густава Земгала. В течение ноября каждую среду проводятся онлайн-мероприятия, на которых рижане могут ознакомиться с ходом реализации проектов и задать интересующие их вопросы.
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