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Реконструкция Земитанского моста: что на нем планируют изменить?

rus.tvnet.lv/LETA
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Земитанский мост
Земитанский мост Фото: Google Street View

Реконструкция моста Земитана в Риге значительно улучшит его доступность для пешеходов, велосипедистов и людей с ограниченными возможностями передвижения, рассказали в среду на информационном онлайн мероприятии, посвященном проекту реконструкции моста.

Мост сохранит существующие опоры и пролеты, но проезжая часть будет перестроена с изменением ширины полос движения и созданием пешеходных и велосипедных дорожек максимально возможной ширины.

На мосту будет сохранена остановка общественного транспорта.

Реконструкция включает в себя создание современного дизайна моста, полный демонтаж старых лестниц и строительство новых.

Велосипедная дорожка будет отделена от проезжей части, что улучшит движение общественного транспорта.

Прилегающий к мосту перекресток улиц Пернавас и Чака также будет немного реконструирован.

В настоящее время ведутся работы по проектам реконструкции четырех мостов - Земитана, Воздушного, Вантового и путепровода над железной дорогой на проспекте Густава Земгала. В течение ноября каждую среду проводятся онлайн-мероприятия, на которых рижане могут ознакомиться с ходом реализации проектов и задать интересующие их вопросы.

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