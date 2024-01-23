Это заявление Фицо сделал через несколько часов после того, как российские войска обстреляли Киев. Около 20 человек, по заявлениям городских властей, пострадали.

На пресс-конференции журналист предложил Фицо самому съездить в Киев и своими глазами посмотреть, что там происходит.

"Вы серьезно думаете, что в Киеве есть война? Вы шутите, прошу вас, надеюсь, что вы не всерьез. Поезжайте туда, и вы узнаете, что в городе нормальная жизнь, абсолютно нормальная жизнь", - ответил Фицо.

Фицо и раньше делал пророссийские заявления. Он также выступает против военной помощи Киеву и санкций против России, а также против приема Украины в НАТО.

В среду, 24 января, Фицо должен встретиться с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в городе Ужгород, лежащий на самой границе со Словакией.

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