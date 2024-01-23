Во вторник, 23 января, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в Киеве "абсолютно нормальная" жизнь, не затронутая войной, сообщает агентство Reuters.
После ракетного удара РФ по Киеву, премьер Словакии сказал, что там "абсолютно нормальная" жизнь (1)
Это заявление Фицо сделал через несколько часов после того, как российские войска обстреляли Киев. Около 20 человек, по заявлениям городских властей, пострадали.
На пресс-конференции журналист предложил Фицо самому съездить в Киев и своими глазами посмотреть, что там происходит.
"Вы серьезно думаете, что в Киеве есть война? Вы шутите, прошу вас, надеюсь, что вы не всерьез. Поезжайте туда, и вы узнаете, что в городе нормальная жизнь, абсолютно нормальная жизнь", - ответил Фицо.
Фицо и раньше делал пророссийские заявления. Он также выступает против военной помощи Киеву и санкций против России, а также против приема Украины в НАТО.
В среду, 24 января, Фицо должен встретиться с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в городе Ужгород, лежащий на самой границе со Словакией.
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