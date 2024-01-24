Видео ⟩ Из аэропорта до Старой Риги за 120 евро. Как бороться с нечестными таксистами?

Публикация в микроблоге Х показывает, сколько таксисты требуют, чтобы добраться до центра Риги.

Программа отправилась в аэропорт "Рига" утром в понедельник, 22 января. Там было замечено, что только что прибывшие посетители аэропорта идут к такси, которые уже ждут у выхода. Там присутствуют автомобили двух компаний, которые официально лицензированы и не обманывают туристов, однако программа заметила слоняющегося мужчину, который тихо предложил свои услуги водителя.

Dārgie @Briskens, @riga_airport, @Sat_Min, @RigasDome u.c.



SAVEDIET, LŪDZU, KĀRTĪBĀ TAKSOMETRU PAKALPOJUMU PIE LIDOSTAS!



Tas NAV ok, svētdienas vakarā pa tukšām ielām līdz Vecrīgai 65 EUR!



Latvijas viesiem NAV jāzīlē, kurā mašīnā kāpt. Pie durvīm nedrīkst būt krāpnieki! pic.twitter.com/pv50fuorFz — Klāvs Ozoliņš (@KlavsOzolins) January 19, 2024

Самых наивных туристов такие люди сажают в свои машины, припаркованные далеко от входа, и отвозят в центр за внушительные суммы. Легальные таксисты утверждают, что упомянутые недавно в соцсетях 65 евро - это еще дешево. Анонимный водитель признается, что поездка до центра Риги кому-то обошлась в 120 евро. "Когда человек уже сел в такси, ему уже сложно отказать, - рассказывает таксист. - Они могут и счетчик включить. Я видел их тарифы. Если у нас 1,10 евро за километр, у них 4. Отвезти до центра за 80 евро - полностью "легально"".

Руководство аэропорта планирует ввести ваучерную систему, которая распространялась бы только на услуги двух легальных компаний, уравнивая их, однако нелегальные таксисты находятся за пределами контроля.

Проблема не решается вот уже 30 лет и серьезно вредит репутации страны. Опытные таксисты рассказывают, что примерно раз в два месяца полиция пытается повлиять на ситуацию, но уже на следующий день нелегальные таксисты возвращаются в аэропорт.

Видео: Сюжет передачи TV3 Ziņas (на латышском языке)

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