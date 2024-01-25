Лиене Ушакова о новой пластике: "Я на пути самосовершенствования"

"Я на пути бесконечного самосовершенствования. Мой план на этот год - обрести лучшее тело, которое у меня когда-либо было, я буду усердно над этим работать".

Лиене Ушакова решила сделать липосакцию. "Я хочу сделать 3D (метод липосакции). Хочу, чтобы меня вычистили, чтобы у меня осталась только кожа, чтобы у меня была супер тонкая талия".

"Спорт каждый день, пирожные каждый день, и вуаля!" - показывая на себя, говорит Лиене.

Лиене никогда не скрывала, что большую часть заработанных денег она вложила в улучшение своей внешности. В основном она делала пластические операции в Латвии. Она перенесла несколько операций на груди, липосакцию, а также коррекцию пупка. Она также вводит филлеры и использует липолитики для лица каждые несколько месяцев в профилактических целях.

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