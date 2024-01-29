За въезд в центр Риги уже оштрафованы более 100 водителей грузовиков

Уже сообщалось, что движение грузового транспорта в обоих направлениях будет запрещено на Каменному мосту, улице Краста от Островного моста до набережной Генерала Радзиньша, от набережной Генерала Радзиньша до улицы 13 Января, на участке набережной 11 Ноября от улицы 13 Января до Вантового моста и на улице Экспорта от Вантового моста до улицы Ханзас.

"Одна из целей самоуправления - освободить центр города от транзитного транспорта, улучшить состояние экологии и качество городской среды в целом. Теперь это возможно, потому что, открыв для движения Восточную магистраль, мы можем направить грузовой транспорт по объездной дороге", - пояснил председатель комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта Олаф Пулкс.

Он отметил, что таким образом центр Риги станет более дружелюбным и доступным как для окружающей среды, так и для жителей. Будет разгружена набережная 11 Ноября и подход к Даугаве.

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