За въезд в центр Риги уже оштрафованы более 100 водителей грузовиков

После открытия Восточной магистрали в Риге было запрещено транзитное движение грузового транспорта через центр города. В первые дни после введения новых правил Рижская муниципальная полиция предупреждала нарушителей, однако с прошлой недели полиция начала штрафовать нарушителей, сообщили в Рижской думе.
По сообщению Рижской думы, за это время было оштрафовано 111 водителей грузовых автомобилей, из них примерно две трети составляли иностранные перевозчики.
На прошлой неделе Рижская муниципальная полиция осуществляла постоянный мониторинг транзитного движения грузового транспорта, но по мере повышения уровня информированности водителей на этой неделе планируется осуществлять мониторинг движения в режиме патрулирования.
Рижская муниципальная полиция напоминает, в правилах дорожного движения знак 306 "Движение грузовых автомобилей запрещено", запрещает движение грузовых автомобилей и их составов полной массой более 3,5 т (если на знаке не указана полная масса) или полной массой больше указанной на знаке, а также тракторной техники.
За несоблюдение требований дорожного знака к водителю транспортного средства применяется штраф в размере 30 евро.
Согласно правилам дорожного движения действие знака 306 не распространяется на транспортные средства, доставляющие груз или следующие за получением груза, и специальные транспортные средства (например, автокраны), направляющиеся для производства работ в зону, которая обозначена одним из этих знаков.
Рижское самоуправление призывает водителей быть внимательными и учитывать новые изменения в организации дорожного движения.
Уже сообщалось, что движение грузового транспорта в обоих направлениях будет запрещено на Каменному мосту, улице Краста от Островного моста до набережной Генерала Радзиньша, от набережной Генерала Радзиньша до улицы 13 Января, на участке набережной 11 Ноября от улицы 13 Января до Вантового моста и на улице Экспорта от Вантового моста до улицы Ханзас.
"Одна из целей самоуправления - освободить центр города от транзитного транспорта, улучшить состояние экологии и качество городской среды в целом. Теперь это возможно, потому что, открыв для движения Восточную магистраль, мы можем направить грузовой транспорт по объездной дороге", - пояснил председатель комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта Олаф Пулкс.
Он отметил, что таким образом центр Риги станет более дружелюбным и доступным как для окружающей среды, так и для жителей. Будет разгружена набережная 11 Ноября и подход к Даугаве.
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