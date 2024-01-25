Ночью Россия атаковала Одессу ударными дронами

В результате атаки были повреждены жилые дома, спасатели оказывают помощь на месте, о раненых и госпитализированных информации пока не поступало.

Ранее сообщалось, что вечером в среду, 24 января, российская армия атаковала Одесскую область с помощью беспилотников. Уже известно, что пострадали люди, а также нанесен материальный ущерб.

По словам военных, противник атаковал Одессу ударными дронами. В результате вспыхнул пожар в жилых кварталах города.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что зафиксирован ущерб жилой инфраструктуре мирных жителей.

"Зарегистрированы пожары. Сейчас известно об одном пострадавшем. Житель Одессы получил ожоги. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - сказал чиновник.

Позже Кипер добавил, что в Одессе есть еще одна жертва. Мужчина был госпитализирован со множественными ранениями. По словам чиновника, жизни человека ничего не угрожает.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!