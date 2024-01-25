Какие требования предъявляются к инспекторам по вождению в CSDD?

Читатель задал несколько вопросов: "Кто может работать экзаменатором по вождению в CSDD, какие требования? Проводятся ли экзаменаторы ежегодными экзаменами? Где они освежают свои знания? Как CSDD выбирает, сколько экзаменаторов будет в каждом городе?"

Читатель портала задал несколько вопросов: "Кто может работать экзаменатором по вождению в CSDD? Подвергаются ли инспектора ежегодными экзаменами? Где они освежают свои знания? Как CSDD выбирает, сколько экзаменаторов будет в каждом городе?"

В CSDD пояснили, что требования к инспекторам по экзамену водителей транспортных средств определены правилами Кабинета Министров. В пункте 2 упомянутых правил подробно определены требования к инспектору, принимающему экзамен по вождению, в том числе необходимые ему знания и навыки.

В целях обеспечения качества приема экзаменов CSDD контролирует работу инспекторов, мероприятия по повышению квалификации, регулярную проверку знаний и навыков инспекторов, проверку результатов экзаменов.

CSDD не реже одного раза в год проверяет, как инспектор принимает экзамены. Если в работе инспектора обнаружены недостатки, CSDD принимает меры по их устранению.