Какие требования предъявляются к инспекторам по вождению в CSDD?

В последнее время были случаи, когда инспектора Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) якобы "завалили" будущих водителей на экзаменах. Один из жителей захотел узнать немного больше об экзаменаторах CSDD, сообщает LV portāls.
Читатель задал несколько вопросов: "Кто может работать экзаменатором по вождению в CSDD, какие требования? Проводятся ли экзаменаторы ежегодными экзаменами? Где они освежают свои знания? Как CSDD выбирает, сколько экзаменаторов будет в каждом городе?"
Читатель портала задал несколько вопросов: "Кто может работать экзаменатором по вождению в CSDD? Подвергаются ли инспектора ежегодными экзаменами? Где они освежают свои знания? Как CSDD выбирает, сколько экзаменаторов будет в каждом городе?"
В CSDD пояснили, что требования к инспекторам по экзамену водителей транспортных средств определены правилами Кабинета Министров. В пункте 2 упомянутых правил подробно определены требования к инспектору, принимающему экзамен по вождению, в том числе необходимые ему знания и навыки.
В целях обеспечения качества приема экзаменов CSDD контролирует работу инспекторов, мероприятия по повышению квалификации, регулярную проверку знаний и навыков инспекторов, проверку результатов экзаменов.
CSDD не реже одного раза в год проверяет, как инспектор принимает экзамены. Если в работе инспектора обнаружены недостатки, CSDD принимает меры по их устранению.
Для того чтобы инспекторы могли качественно и единообразно принимать экзамен и совершенствовать свои знания и навыки, CSDD предоставляет им не менее четырех дней периодического обучения не реже одного раза в два года и не менее пяти дней периодического обучения не реже одного раза в пять лет для совершенствования практических навыков вождения. Периодическое обучение может проводиться в форме инструктажа, аудиторных занятий, традиционного или компьютерного обучения, индивидуально или в группах. Она может включать в себя аттестацию.
Представитель CSDD, пояснил, что инспекторы освежают свои знания на тренингах, организованных CSDD, как на теоретических курсах, так и совершенствуя свои навыки на практике. Примерами могут служить практическое обучение безопасному вождению в зимних условиях или совершенствование навыков вождения конкретной категории транспортных средств.
Проверки работы инспекторов также проводятся регулярно. Видео экзамена анализирует главный экзаменационный инспектор CSDD или руководство центра обслуживания клиентов (KAC). Департамент квалификации CSDD проводит очные проверки, участвуя в экзамене, проводимом каждым инспектором, не реже одного раза в год. Каждый год инспекторы сдают сертификационные экзамены, чтобы иметь возможность выполнять эту работу.
Количество экзаменаторов или инспекторов по вождению в каждом городе определяется CSDD путем оценки рабочей нагрузки и потребностей каждого центра обслуживания клиентов.
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