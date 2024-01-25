Дзинтарс: Кирштейнс больше не является членом Нацобъединения

Депутат 14-го Сейма Александр Кирштейнс больше не является членом Национального объединения. Об этом в сети Х сообщил лидер Нацобъединения Райвис Дзинтарс.
Ar šo vēlos darīt zināmu, ka no šodienas Aleksandrs Kiršteins vairs nav Nacionālās apvienības biedrs.— Raivis Dzintars (@RaivisDzintars) January 25, 2024
Он сообщил агентству LETA, что Кирштейнс написал заявление о выходе из партии. Обсуждение дальнейшего сотрудничества объединения и Кирштейнса в Сейме состоится в понедельник, 29 января, на заседании правления.
"После вчерашнего обсуждения на заседании фракции стало ясно, что пути внутри партии разойдутся. Мы будем говорить о том, возможно ли сотрудничество на уровне Сейма. Это не сегодняшний вопрос", - сказал Дзинтарс.
Кирштейнс заявил агентству LETA, что у него "иное мнение об этом правительстве и возможной работе в коалиции, если что-то изменится и Национальное объединение позовут обратно", то есть о стратегических установках партии, мнении и отношении к "Зеленому курсу" и партии "Единство".
Политик отрицает, что решение выйти из партии связано с недавней поездкой в Китай. "Это мелочь, о которой даже не стоит говорить", - сказал он.
Кирштейнс по-прежнему продолжит сотрудничать с фракцией по национальным вопросам. Он также пообещал дать развернутый ответ на следующей неделе после переговоров с Нацобъединением.
Александр Кирштейнс в 14-м Сейме также являлся одним из депутатов по развитию сотрудничества с китайским парламентом.
RUS TVNET уже сообщал, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в соответствии со своей компетенцией планирует оценить поездку нескольких депутатов Сейма в Китай.
Депутат Сейма и бывший бизнесмен Айнарс Шлесерс возглавил депутатскую группу по развитию сотрудничества с Китаем в конце сентября прошлого года, вскоре после того, как предыдущий руководитель группы Арманд Краузе стал министром сельского хозяйства и сложил с себя мандат депутата. Непосредственно перед избранием Шлесерса к группе присоединились все восемь членов возглавляемой им фракции "Латвия на первом месте".
Сам Шлесерс в первые дни поездки хвастался, что 11-дневный визит был полностью оплачен китайским правительством. Он не подал в президиум Сейма официальное заявление с просьбой поддержать этот визит, а депутаты не подали заявления о командировке.
Однако отказ Сейма от этого визита разозлил Кирштейнса, который утверждает, что до недавнего времени все стороны поддерживали организацию поездки.
Представителем фракции Национального объединения является председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс, который признает, что, если бы члены партии сообщили о плане поехать в Китай, фракция не поддержала бы их. По его мнению, сейчас не время спешить с укреплением сотрудничества с Китаем.
"Для депутатов, если они занимаются вопросами внешней политики, а группы сотрудничества - это вопросы внешней политики, это двусторонние отношения, я думаю, что они должны регулярно знакомиться с отчетами наших органов безопасности, в которых четко указаны риски с конкретными регионами или с конкретными странами. А Китай, если мы посмотрим на прошлогодний отчет SAB, там достаточно четко показано, какую тактику, методы реализует китайское правительство, Коммунистическая партия…" - сказал Колс.
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