Дзинтарс: Кирштейнс больше не является членом Нацобъединения

Александр Кирштейнс в 14-м Сейме также являлся одним из депутатов по развитию сотрудничества с китайским парламентом.

RUS TVNET уже сообщал, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в соответствии со своей компетенцией планирует оценить поездку нескольких депутатов Сейма в Китай.

Депутат Сейма и бывший бизнесмен Айнарс Шлесерс возглавил депутатскую группу по развитию сотрудничества с Китаем в конце сентября прошлого года, вскоре после того, как предыдущий руководитель группы Арманд Краузе стал министром сельского хозяйства и сложил с себя мандат депутата. Непосредственно перед избранием Шлесерса к группе присоединились все восемь членов возглавляемой им фракции "Латвия на первом месте".

Сам Шлесерс в первые дни поездки хвастался, что 11-дневный визит был полностью оплачен китайским правительством. Он не подал в президиум Сейма официальное заявление с просьбой поддержать этот визит, а депутаты не подали заявления о командировке.

Однако отказ Сейма от этого визита разозлил Кирштейнса, который утверждает, что до недавнего времени все стороны поддерживали организацию поездки.

Представителем фракции Национального объединения является председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс, который признает, что, если бы члены партии сообщили о плане поехать в Китай, фракция не поддержала бы их. По его мнению, сейчас не время спешить с укреплением сотрудничества с Китаем.

"Для депутатов, если они занимаются вопросами внешней политики, а группы сотрудничества - это вопросы внешней политики, это двусторонние отношения, я думаю, что они должны регулярно знакомиться с отчетами наших органов безопасности, в которых четко указаны риски с конкретными регионами или с конкретными странами. А Китай, если мы посмотрим на прошлогодний отчет SAB, там достаточно четко показано, какую тактику, методы реализует китайское правительство, Коммунистическая партия…" - сказал Колс.

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