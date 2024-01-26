Проблемы продолжаются: утром в пятницу отменены два рейса поездов Pasažieru vilciens

По информации компании, по техническим причинам был отменен поезд Рига (5:13) - Скулте (6:22), соответственно, отменен и поезд Скулте (6:50) - Рига (7:59).

Ранее сообщалось, что из-за кризиса в пассажирских перевозках, вызванного новыми электропоездами Škoda Vagonka, решил уйти в отставку совет AS Pasažieru vilciens (PV), который при этом указал на плохую инфраструктуру, находящуюся в ведении AS Latvijas dzelzceļš (LDz).

Только за первые три недели января у новых электропоездов выявлены 26 дефектов уровня А, из-за которых дальнейшая эксплуатация поездов недопустима, однако перед выпуском электропоездов на рынок их соответствие требованиям подтвердил сертифицирующий орган.

"Даже после повторных запросов не было выделено финансирование на обновление подвижного состава, поэтому в условиях кризиса становится невозможно заменить дефектные поезда для обеспечения выполнения функций пассажирских перевозок в установленном объеме. Значительная часть - почти половина - подвижного состава по-прежнему почти 50-летней давности", - отметил уходящий с поста председателя совета PV Сандис Штейнс.

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