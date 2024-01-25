В четверг отменены два рейса поездов Pasažieru vilciens

По техническим причинам отменены поезда Рига (7:18) - Айзкраукле (8:40) и Айзкраукле (9:05) - Рига (10:30).

Pasažieru vilciens также отмечает, что из-за сильного снегопада в некоторых регионах Латвии возможны задержки поездов.

Ранее сообщалось, что из-за кризиса в пассажирских перевозках, вызванного новыми электропоездами Škoda Vagonka, решил уйти в отставку совет AS Pasažieru vilciens (PV), который при этом указал на плохую инфраструктуру, находящуюся в ведении AS Latvijas dzelzceļš (LDz).

Только за первые три недели января у новых электропоездов выявлены 26 дефектов уровня А, из-за которых дальнейшая эксплуатация поездов недопустима, однако перед выпуском электропоездов на рынок их соответствие требованиям подтвердил сертифицирующий орган.

"Даже после повторных запросов не было выделено финансирование на обновление подвижного состава, поэтому в условиях кризиса становится невозможно заменить дефектные поезда для обеспечения выполнения функций пассажирских перевозок в установленном объеме. Значительная часть - почти половина - подвижного состава по-прежнему почти 50-летней давности", - отметил уходящий с поста председателя совета PV Сандис Штейнс.

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