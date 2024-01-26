Чай с солью? Вы будете приятно удивлены, утверждает профессор химии из США

Несколько капель лимонного сока, по ее словам, тоже не помешают, потому что они устранят неприятную пленку, часто образующуюся на поверхности свежезаваренного чая.

Франкл советует использовать все же не стаканы или изящные фарфоровые чашечки, а приземистые кружки с толстыми стенками, чтобы чай дольше оставался горячим. Перед заваркой чая кружку, а также молоко, если вы собираетесь его добавлять, имеет смысл прогреть. Ну и, конечно, молоко наливается в последнюю очередь.

Но главный совет от профессора — никогда, ни при каких обстоятельствах не разогревайте воду для чая в микроволновке (оказывается, так тоже бывает, более того, в Америке это считается нормой), потому что «это не очень полезно и не очень вкусно».

«У американцев есть просто ужасные привычки в том, что касается заваривания чая, — утверждает профессор. — В Ирландии на автозаправках мне попадался куда более приличный чай, чем в понтовых ресторанах Америки».

«Думаю, у нас людям невдомек, как приготовить хороший чай. Если вы сами обычно не пьете чай, то вы и не поймете, какую гадость заварили и как испортили кому-то настроение», — говорит Франкл и признается, что очень любит бывать в Великобритании, где всегда может рассчитывать на чашечку достойного чая.