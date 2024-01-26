Чай с солью? Вы будете приятно удивлены, утверждает профессор химии из США

Учить британцев заваривать чай — дело неблагодарное и даже опасное, тем более если совет исходит от американки. Однако профессор химии колледжа Брин-Мар в Пенсильвании Мишель Франкл решилась поделиться с ними секретом идеального чая. Она утверждает, что для этого достаточно лишь добавить в него… соли.
Мы, конечно, нация эксцентриков, сказали британцы, но соль в чай — это же абсурд! В стране, которая ежедневно выпивает около ста миллионов чашек этого напитка, многие восприняли рекомендации американского профессора как покушение на культурные ценности.
Припомнили и Бостонское чаепитие, когда в 1773 году жители колониального Массачусетса устроили акцию протеста против британского налога, выбросив в залив 300 ящиков с чаем, что в итоге закончилось революцией и объявлением Америкой независимости.
Дело стало принимать политический оборот, так что американское посольство в Лондоне посчитало своим долгом вмешаться. «Мы спешим заверить добрых жителей Великобритании, что немыслимое предложение добавлять соль в традиционный британский напиток не является и никогда не будет официальной политикой США» — гласит пост посольства в соцсети Х.
«Я определенно не собиралась устраивать дипломатический скандал, — призналась в интервью Би-би-си профессор Франкл. — Меня завалили электронными посланиями, и я уж никак не ожидала проснуться утром и узнать, что все только и говорят о соли в чае».
Так зачем же добавлять соль в чай?
Идея, конечно же, не нова. Профессор Франкл в ходе работы над идеальным рецептом проштудировала много исторической литературы, в том числе китайские манускрипты VIII века, в которых соль упоминается в качестве обязательного ингредиента хорошо заваренного чая. Традицию класть соль в чай переняли у китайцев монголы, а от них, судя по всему, киргизы и калмыки: в России еще с XVII века пользовался популярностью калмыцкий чай, завариваемый с солью и молоком.
Новым же, по словам профессора, является понимание химических процессов. Дело в том, что соль выступает в качестве блокиратора вкусовых рецепторов, которые воспринимают горечь чая, особенно если он сильно настоялся. Едва заметной щепотки соли достаточно, чтобы этот неприятный вкус нейтрализовать.
Профессор Франкл в своей книге «Steeped: The Chemistry of Tea» (что-то вроде заваренный: химия чая) утверждает, что многие люди опасаются сыпать соль в чай, ожидая почувствовать неприятный соленый вкус, но на самом деле это работает совсем не как с сахаром. Она предлагает читателям отнестись к ее рекомендациям без предвзятости и не бояться экспериментировать, как это принято делать с незнакомой или экзотической едой.
Франкл охотно признает, что у каждого есть свои «чайные церемонии» и вовсе не требует отказываться от них, а лишь делится собственными предпочтениями. Так, она советует заваривать листья, а не пакетики, и при этом тщательно помешивать напиток, чтобы заварка лучше и равномернее разошлась в воде или молоке, если кто-то (как большинство британцев) предпочитает добавлять его в таком виде.
Несколько капель лимонного сока, по ее словам, тоже не помешают, потому что они устранят неприятную пленку, часто образующуюся на поверхности свежезаваренного чая.
Франкл советует использовать все же не стаканы или изящные фарфоровые чашечки, а приземистые кружки с толстыми стенками, чтобы чай дольше оставался горячим. Перед заваркой чая кружку, а также молоко, если вы собираетесь его добавлять, имеет смысл прогреть. Ну и, конечно, молоко наливается в последнюю очередь.
Но главный совет от профессора — никогда, ни при каких обстоятельствах не разогревайте воду для чая в микроволновке (оказывается, так тоже бывает, более того, в Америке это считается нормой), потому что «это не очень полезно и не очень вкусно».
«У американцев есть просто ужасные привычки в том, что касается заваривания чая, — утверждает профессор. — В Ирландии на автозаправках мне попадался куда более приличный чай, чем в понтовых ресторанах Америки».
«Думаю, у нас людям невдомек, как приготовить хороший чай. Если вы сами обычно не пьете чай, то вы и не поймете, какую гадость заварили и как испортили кому-то настроение», — говорит Франкл и признается, что очень любит бывать в Великобритании, где всегда может рассчитывать на чашечку достойного чая.
От себя добавим ложку дегтя в эту бочку меда, или, вернее, бухнем соли в свежезаваренный чай: да, британцы в целом и англичане в частности любят вкусный чай, понимают в нем толк, умеют его заваривать, в обычных супермаркетах, не говоря уже о специализированных магазинах, продаются десятки сортов и смесей но…
Когда подавляющее большинство жителей страны в традиционный файв-о-клок кидает пакетик с какой-то пылью, отдаленно напоминающей то ли порох то ли чей-то прах, в картонный (до недавнего времени мог быть и пластиковый) стаканчик, наливает прямо на этот пакет молоко (полужирное, а теперь все чаще и обезжиренное), бросает туда сахар, а потом все это заливает кипятком (а в общепите и вовсе не кипятком, чтобы клиент не ошпарился не дай Бог не подал иск), то назвать это чаем язык не поворачивается, и от соли такой напиток уже точно не проиграет.
Ну, а что касается американо-британских чайных отношений, то обе стороны приняли решение придерживаться статуса-кво. Американское посольство следовать рекомендациям профессора Франкл не намерено и заявляет, что будет и впредь заваривать чай «подобающим образом» в микроволновке, а британские власти в этих же целях собираются и дальше использовать чайник.
Пакетики у обеих высоких сторон никаких возражений не вызывают.
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