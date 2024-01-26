Главное за 26 января ⟩ Власти против косметологов и алиментщиков, возможный возврат старых поездов и жестокое убийство

24 января этого года отдел по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления криминальной полиции Госполиции совместно со Службой государственной безопасности провел два санкционированных обыска по ранее возбужденному уголовному делу и задержал по подозрению в возможных мошеннических действиях мужчину 1986 года рождения.

Контроль за движением при помощи дрона осуществлялся в Риге как с утра, так и во второй половине дня, и всего было зафиксировано 20 нарушителей правил дорожного движения.

За рубежом:

Взрыв на Чернобыльской АЭС был глобальной катастрофой, которая безвозвратно изменила жизнь нескольких тысяч человек. Большую часть новорожденных отдали в так называемые школы-интернаты, где они стали "невидимыми детьми".

Российские власти в 2024 году не планируют останавливать работу погранпереходов на границе с Эстонией и Латвией после прекращения 1 февраля автомобильного сообщения между Ивангородом и Нарвой, пишет Rus.Postimees.

​На основе открытых источников Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" и командой волонтеров удалось установить имена 43 014 российских военных, погибших на войне в Украине с февраля 2022 года.

Россия через неофициальные каналы дала США понять, что готова к переговорам об окончании начатой российским диктатором Владимиром Путиным войны в Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на два информированных о происходящем в Кремле источника.

​В американском штате Алабама осужденного впервые казнили при помощи удушения чистым азотом.

Интересное чтиво:

"Этому усилителю более полувека. Я привез его из Киева", - рассказывает саунд-продюсер, аранжировщик, композитор и джазовый пианист Эдгар Вилцанс, который в Латвии вместе со своей семьей не только нашел убежище, но и близкого душе человека. Этим человеком стала латвийская пианистка, певица и композитор Катрина Гупало.

3 февраля в Рижском русском театре имени М. Чехова состоится премьера спектакля "SKATUVE в огне". Это будет вторая часть диптиха Лауры Грозы (первая - "В бальных туфельках по сибирским снегам"). RUS TVNET пообщался с Екатериной Фроловой, которая играет в этой постановке Анну Лацис.

На YouTube-канале "Холод" прошли дебаты российского документалиста Виталия Манского с журналисткой Ксенией Собчак.

Тест, который пройдут только профессиональные грибники со стажем!

Суд города Пхукет приговорил шестерых музыкантов группы "Би-2" к штрафу в размере $95 (87 евро) каждого за проведение концерта без разрешения, сообщает РИА "Новости".

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