Последний рабочий день принес нам множество важных событий - одной из альтернатив для пассажирских перевозок по железной дороге может стать ремонт и возвращение старых поездов, многие жители Латвии оказались непригодны к службе в армии, а RUS TVNET разобрался, как собираются бороться с неплательщиками налогов. Об этих и других новостях пятницы, 26 января, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 26 января ⟩ Власти против косметологов и алиментщиков, возможный возврат старых поездов и жестокое убийство
Новости Латвии:
Правительство приняло "План по ограничению теневой экономики на 2024—2027 годы". RUS TVNET разобрался, как планируется прижучить неплательщиков налогов. Речь идет не только об ограничении оборота наличных и возможном введении всеобщего декларирования доходов, но и о жестких ограничениях для уличной торговли, строительства частных домов, а также о контроле за злостными неплательщиками алиментов и прочими персонажами, непонятно на что живущими.
В пятницу, 26 января, в многоквартирном доме на улице Лиепаяс в Лудзе произошло убийство. По информации TVNET, жертвой стал житель дома, который в момент нападения работал с электрооборудованием.
Одной из альтернатив для пассажирских перевозок по железной дороге является ремонт и возвращение старых поездов, заявил министр сообщения Каспар Бришкенс
Начиная с 26 января молодые люди, которые были случайным образом отобраны для прохождения военной службы, начнут получать повестки о призыве в Службу государственной обороны (СГО) и необходимости явиться на медицинское обследование. Ожидается, что примерно пятая часть или даже четверть из них по результатам медосмотра сразу же отпадут, пишет LSM.lv.
24 января этого года отдел по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления криминальной полиции Госполиции совместно со Службой государственной безопасности провел два санкционированных обыска по ранее возбужденному уголовному делу и задержал по подозрению в возможных мошеннических действиях мужчину 1986 года рождения.
Контроль за движением при помощи дрона осуществлялся в Риге как с утра, так и во второй половине дня, и всего было зафиксировано 20 нарушителей правил дорожного движения.
За рубежом:
Взрыв на Чернобыльской АЭС был глобальной катастрофой, которая безвозвратно изменила жизнь нескольких тысяч человек. Большую часть новорожденных отдали в так называемые школы-интернаты, где они стали "невидимыми детьми".
Российские власти в 2024 году не планируют останавливать работу погранпереходов на границе с Эстонией и Латвией после прекращения 1 февраля автомобильного сообщения между Ивангородом и Нарвой, пишет Rus.Postimees.
На основе открытых источников Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" и командой волонтеров удалось установить имена 43 014 российских военных, погибших на войне в Украине с февраля 2022 года.
Россия через неофициальные каналы дала США понять, что готова к переговорам об окончании начатой российским диктатором Владимиром Путиным войны в Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на два информированных о происходящем в Кремле источника.
В американском штате Алабама осужденного впервые казнили при помощи удушения чистым азотом.
Интересное чтиво:
"Этому усилителю более полувека. Я привез его из Киева", - рассказывает саунд-продюсер, аранжировщик, композитор и джазовый пианист Эдгар Вилцанс, который в Латвии вместе со своей семьей не только нашел убежище, но и близкого душе человека. Этим человеком стала латвийская пианистка, певица и композитор Катрина Гупало.
3 февраля в Рижском русском театре имени М. Чехова состоится премьера спектакля "SKATUVE в огне". Это будет вторая часть диптиха Лауры Грозы (первая - "В бальных туфельках по сибирским снегам"). RUS TVNET пообщался с Екатериной Фроловой, которая играет в этой постановке Анну Лацис.
На YouTube-канале "Холод" прошли дебаты российского документалиста Виталия Манского с журналисткой Ксенией Собчак.
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Суд города Пхукет приговорил шестерых музыкантов группы "Би-2" к штрафу в размере $95 (87 евро) каждого за проведение концерта без разрешения, сообщает РИА "Новости".
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