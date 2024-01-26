Россия объявила в розыск писателя Бориса Акунина

Российские суды считают "фейками" о российской армии всю информацию о войне в Украине, которая противоречит официальной позиции Кремля.

Сюда входит любая информация, которая раскрывает о военных преступлениях, совершенных в Украине, убийство мирного населения, потери, понесенные российской армией.

По меньшей мере половина обвинительных приговоров по делам о "фейках" о российской армии приходится на случаи, когда российские граждане высказывались об убийствах украинских мирных жителей российскими солдатами.

Писатель Борис Акунин уехал из России еще в 2014 году, после аннексии Крыма, и уже тогда нелестно отзывался о российских властях.

"У меня возникло твердое ощущение, что моя страна оккупирована врагом. Все, что мне в жизни было всегда враждебно, все, что мне было ненавистно, оно сейчас правит бал. Шовинизм, ксенофобия, агрессивное вранье, нетерпимость к инакомыслию, это все сейчас заполонило все пространство вокруг", - рассказывал он в интервью BBC.

А после полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Акунин заявил о начале новой, страшной эпохи: "Я до самого конца не мог поверить, что Путин начнет эту абсурдную войну - и ошибся. Я всегда верил, что в конце концов победит разум - и ошибся. Победило безумие".

В марте того же года Акунин вместе с другими противниками путинского режима основал общественную организацию "Настоящая Россия".

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