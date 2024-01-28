Инфографика ⟩ Оборот крупных предприятий торговли лекарствами в Латвии в прошлом году вырос на 15,1%

В том числе общий оборот предприятий по оптовой торговле лекарствами в четвертом квартале 2023 года составил 182,25 млн евро, что на 9,2% больше, чем в четвертом квартале 2022 года, но на 3,8% меньше, чем в третьем квартале прошлого года.

За пределами Латвии в четвертом квартале 2023 года 28 предприятий по оптовой торговле лекарствами реализовали 619 лекарств различных наименований, включенных в Латвийский регистр лекарств, в том числе 332 из списка компенсируемых лекарств, на сумму 24,48 млн евро, что меньше на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом.

Производители лекарств и их представители, а также параллельные импортеры в четвертом квартале 2023 года задекларировали повышение цен на 136 лекарств, а цена на 73 лекарства была снижена.

В статистику включены данные о 82 действующих в Латвии лицензированных предприятиях по оптовой торговле лекарствами.

В 2022 году оборот предприятий по оптовой торговле лекарствами в Латвии составил 627,91 млн евро без учета НДС.

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