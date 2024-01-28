Дело о сотрудничестве латвийцев с ФСБ: выявлен возможный куратор

На вопрос, знает ли он имя Алексея Стовбуна и фигурирует ли оно в материалах уголовного дела, адвокат задержанного по уголовному делу VDD Райтиса Долгова Андрей Подрез отвечает: "Это провокационный вопрос. Если я отвечу, что да, для меня это что-то значит, я могу раскрыть информацию из материалов дела. Может, я позволю себе не отвечать на этот вопрос, учитывая, что я подписался".

Адвокат Подрез защищает одного из четырех арестованных VDD в прошлом году - дипломированного детектива, бывшего сотрудника полиции Долгова. Его клиента осенью выпустили из-под стражи под залог в 30 тысяч евро.

Алла Барбаш, адвокат скончавшегося в ноябре Бобыря, на интервью не согласилась, но на вопрос, знает ли она Стовбуна, подтвердила, что по ее адвокатскому запросу Стовбун дал письменные показания по упомянутому уголовному делу, поэтому он имеет отношение к делу VDD.

VDD привычно немногословна в своих комментариях: "Сообщаем, что VDD продолжает досудебное расследование по указанному уголовному процессу и что упомянутый гражданин России известен VDD. При этом служба на данный момент воздерживается от дальнейших комментариев".