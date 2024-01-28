Дело о сотрудничестве латвийцев с ФСБ: выявлен возможный куратор

Знакомый бизнесмена Игоря Бобыря (в прошлом году он скончался в заключении в Лиепае), которого Служба государственной безопасности (VDD) связывает с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России, является гражданином РФ Алексеем Стовбуном. Об этом сообщает программа De Facto на LTV . Следы, оставленные Стовбуном, можно найти и в других странах Европы. Так, он поддерживал контакты с прокремлевскими активистами в Италии и Сербии.
В начале января передача получила анонимное электронное письмо с двумя прикрепленными фотографиями. На одном снимке мужчина, которого предположительно зовут Алексей Стовбун, стоя обнимал женщину. Он одет в белую футболку с символом ФСБ на груди. На втором снимке тот же Стовбун позировал для селфи в летнем кафе с умершим в прошлом году в заключении бизнесменом Игорем Бобырем, которого VDD подозревал в оказании помощи иностранному государству в деянии, направленном против Латвии.
Собранная De Facto информация - как публичная, так и неофициальная - подтверждает, что мужчина на фотографии действительно является гражданином РФ Алексеем Стовбуном и что он причастен к вышеупомянутому расследованию VDD относительно деятельности, осуществляемой от имени ФСБ против безопасности Латвийского государства и граждан.
Программа также выяснила, что Стовбун, возможно, связанный с российской спецслужбой, поддерживал контакты с прокремлевскими активистами в Италии и Сербии.
На одном из порталов, посвященных русской литературе, Стовбун описывает себя как юриста по образованию, журналиста по предыдущей профессии, счастливого семьянина и любителя животных, который свободное от работы время проводит в доме за городом, сочиняя рассказы. Лишь несколько статей свидетельствуют о Стовбуне как о журналисте. Как корреспондент портала Кубани, он рассказал об отношениях России и оккупированной ею части Грузии, Южной Осетии, с политиками-сепаратистами в Италии.
Внимание программы привлекли правые итальянские политики и активисты, которые боролись за большую автономию региона Венето от Рима, основали культурную Ассоциацию "Венето - Россия", выступали против санкций, признавали независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР". В 2019 году прокремлевские итальянцы открыли в Вероне представительство "Донецкой народной республики", за что Италия получила ноту от Украины.
Из сообщений в Facebook видно, что в начале 2019 года Стовбун принял участие в мероприятии Ассоциации "Венето - Россия", которое было посвящено возможностям бизнеса в оккупированном Россией Крыму. Фотография, сделанная Стовбуном, была использована в статье итальянской версии Sputnik - пропагандистского агентства, финансируемого Кремлем.
Президент Ассоциации "Венето - Россия" Пальмарино Сокателли в этой статье рассказал, что Стовбун поощрял присутствующих к экономическому сотрудничеству с РФ и что он поможет организовать визит бизнесменов и политиков из региона Венето в Краснодар, выступая посредником в общении с местными властями.
Хотя Стовбун закрыл свой профиль в Facebook, некоторые его посты остаются в глубинах Интернета. Из них можно сделать вывод, что Стовбун также имеет контакты в Сербии и связи с военными кругами. Например, комментируя запись Минобороны Сербии о соревнованиях по танковому биатлону в РФ, он заявил, что будет там и болеет за "наши команды" - Сербии и России.
В 2020 году, в так называемый День армии, Стовбуна приветствовала прокремлевская сербская журналистка Драгана Трифкович. Она регулярно посещает Россию и вскоре после полномасштабного вторжения в Украину посетила Ригу и танцевала здесь с латвийским российским активистом Александром Гапоненко, который известен как один из организаторов референдума по русскому языку.
На вопрос, знает ли он имя Алексея Стовбуна и фигурирует ли оно в материалах уголовного дела, адвокат задержанного по уголовному делу VDD Райтиса Долгова Андрей Подрез отвечает: "Это провокационный вопрос. Если я отвечу, что да, для меня это что-то значит, я могу раскрыть информацию из материалов дела. Может, я позволю себе не отвечать на этот вопрос, учитывая, что я подписался".
Адвокат Подрез защищает одного из четырех арестованных VDD в прошлом году - дипломированного детектива, бывшего сотрудника полиции Долгова. Его клиента осенью выпустили из-под стражи под залог в 30 тысяч евро.
Алла Барбаш, адвокат скончавшегося в ноябре Бобыря, на интервью не согласилась, но на вопрос, знает ли она Стовбуна, подтвердила, что по ее адвокатскому запросу Стовбун дал письменные показания по упомянутому уголовному делу, поэтому он имеет отношение к делу VDD.
VDD привычно немногословна в своих комментариях: "Сообщаем, что VDD продолжает досудебное расследование по указанному уголовному процессу и что упомянутый гражданин России известен VDD. При этом служба на данный момент воздерживается от дальнейших комментариев".
Смерть подозреваемого Бобыря во время нахождения под стражей, конечно, не способствует расследованию. В ноябре его здоровье в Лиепайской тюрьме резко ухудшилось, его доставили в больницу, но медикам не удалось спасти ему жизнь. Смерть Бобыря вызвала спекуляции. Одним из первых об этом в Telegram сообщил сотрудник кремлевской медиагруппы Алексей Стефанов. Говоря об анонимном друге Бобыря, он употребил фразу - "убит политзаключенный". Смерть Бобыря расследует администрация тюрем. Уголовный процесс еще не завершен, поэтому дальнейших объяснений администрация не дает.
Защитница Бобыря Барбаш утверждает, что ей ничего не известно о причинах его смерти. Однако еще при жизни своего клиента она пожаловалась омбудсмену на его незаконное задержание и пытки.
В Бюро омбудсмена подтверждают, что такое обращение получено и расследование возбуждено. "В настоящий момент идет сбор информации, поэтому в силу деликатности этого вопроса мы воздерживаемся от предоставления более подробной информации", - говорит Рута Силиня, руководитель отдела коммуникаций и международного сотрудничества Бюро омбудсмена.
Срок проверки не определен, но из заявления представителя Бюро омбудсмена можно сделать вывод, что выяснение всех обстоятельств не будет быстрым. "Мы не ограничены во времени, но, конечно, в наших интересах иметь возможность как можно быстрее оценить, что на самом деле произошло и имело ли место нарушение прав человека", - сказала Силиня.
Подозреваемый Долгов в настоящее время также столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Его адвокат говорит, что во время содержания под стражей состояние здоровья его клиента ухудшилось, на что подана жалоба в Европейский суд по правам человека.
"Сейчас Райтис [Долгов] находится на лечении в онкологической больнице, состояние его здоровья тяжелое. Ему сделали операцию, удалили опухоль, а затем выявили рецидив и обострение заболевания", - рассказал адвокат Подрез.
Адвокат не располагает новостями о ходе расследования VDD. Изъятые при обыске устройства и документы до сих пор не возвращены. "Могу подтвердить, что Райтис Долгов категорически отрицает подозрения", - подчеркивает Подрез.
De Facto известно, что расследование возможного сотрудничества с ФСБ России касается событий, произошедших несколько лет назад. Помимо Бобыря и Долгова, был задержан и адвокат Александр Рябикин. У троицы были совместные предприятия, несколько из которых были зарегистрированы по одному и тому же адресу в Риге, на улице Клияну, где в прошлом году также проводились обыски.
У программы нет информации о том, какие доказательства связи Стовбуна с ФСБ имеются в VDD.
На вопросы, отправленные De Facto, Стовбун не ответил.
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