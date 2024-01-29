Одному из прокуроров в деле Леона Русиньша назначили взыскание

Материалы проверки другого прокурора переданы в Аттестационную комиссию прокуроров, где продолжается их оценка.

В прокуратуре сообщили, что в учреждении проведен анализ и совершенствование управленческих процессов, в том числе оценка процедур оборота документов и информации. Рассмотрен и оценен ряд внутренних правовых актов, в том числе по проведению и предоставлению информации в уголовном производстве и по определению дальнейшего направления документов, поступающих в Генеральную прокуратуру.

Также прокуратура сообщает, что после трагического события в Екабпилсе, когда была убита женщина 1983 года рождения, Сейм существенно ужесточил максимальные наказания за угрозы убийством, преследование и невыполнение постановления о защите от насилия. Так, максимальный срок тюремного заключения за эти преступления был увеличен с трех месяцев до трех лет. По мнению прокуратуры, действующая правовая база позволяет более эффективно останавливать преступников до наступления трагических последствий.

Как сообщалось, 16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у своего ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который месяцами угрожал и преследовал женщину. Об этом регулярно сообщалось в полицию, но женщина так и не была защищена. На тот момент в отношении Русиньша было возбуждено 19 уголовных производств, 18 из которых - неисполнение постановления о защите от насилия.

Полиции пока не удалось задержать Русиньша, в то же время не исключено, что он покончил жизнь самоубийством.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!