Одному из прокуроров в деле Леона Русиньша назначили взыскание

В Генеральной прокуратуре завершено рассмотрение материалов и уголовного производства, в котором в качестве возможно виновного указан Леон Русиньш, обвиняемый в убийстве своей бывшей супруги, а одному прокурору на полгода сократили зарплату.
В ходе проверки тщательно оценивалась законность, обоснованность и своевременность действий ответственных должностных лиц прокуратуры, сообщили в прокуратуре.
Чтобы сделать объективные выводы в ходе проверки был принят ряд объяснений от должностных лиц, уполномоченных на ведение уголовного дела, в том числе о взаимном сотрудничестве и общении относительно хода рассмотрения заявления потерпевшей, которое она подала в прокуратуру 15 сентября 2022 года.
Генеральная прокуратура оценивала ход рассмотрения этого заявления и контроля, а также общение прокурора с лицом, оказывающим юридическую помощь потерпевшей.
Приказом генпрокурора от 15 января прокурору Восточноземгальской прокуратуры назначено дисциплинарное взыскание - снижение месячной зарплаты прокурора на 20% на шесть месяцев, что, согласно Закону о прокуратуре, составляет второе по строгости наказание в данном случае.
Прокурор при исполнении своих должностных обязанностей, не строго соблюдал процессуальные правовые нормы, а также допустил нарушения требований Закона о прокуратуре.
При определении наказания учитывалось отсутствие у прокурора действующих дисциплинарных взысканий, а также его отношение к выявленным нарушениям закона.
"В данной ситуации значительно пострадал престиж прокуратуры, а также доверие общества к судебной власти в целом, произошла смерть человека, и только отсутствие причинно-следственной связи позволяет ограничить дисциплинарную ответственность", - говорится в заявлении прокуратуры.
Материалы проверки другого прокурора переданы в Аттестационную комиссию прокуроров, где продолжается их оценка.
В прокуратуре сообщили, что в учреждении проведен анализ и совершенствование управленческих процессов, в том числе оценка процедур оборота документов и информации. Рассмотрен и оценен ряд внутренних правовых актов, в том числе по проведению и предоставлению информации в уголовном производстве и по определению дальнейшего направления документов, поступающих в Генеральную прокуратуру.
Также прокуратура сообщает, что после трагического события в Екабпилсе, когда была убита женщина 1983 года рождения, Сейм существенно ужесточил максимальные наказания за угрозы убийством, преследование и невыполнение постановления о защите от насилия. Так, максимальный срок тюремного заключения за эти преступления был увеличен с трех месяцев до трех лет. По мнению прокуратуры, действующая правовая база позволяет более эффективно останавливать преступников до наступления трагических последствий.
Как сообщалось, 16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у своего ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который месяцами угрожал и преследовал женщину. Об этом регулярно сообщалось в полицию, но женщина так и не была защищена. На тот момент в отношении Русиньша было возбуждено 19 уголовных производств, 18 из которых - неисполнение постановления о защите от насилия.
Полиции пока не удалось задержать Русиньша, в то же время не исключено, что он покончил жизнь самоубийством.
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