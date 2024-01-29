Статус Жданок как депутата Европарламента и правовой иммунитет, обеспечиваемый этим статусом, были важным фактором, способствовавшим ее деятельности в поддержку российских геополитических интересов.

В 2016 году VDD в сотрудничестве со Службой военной разведки и безопасности и Бюро по защите Сатверсме предложили поправки к Уголовному закону, которые, в частности, криминализировали деяние по оказанию помощи иностранному государству или иностранной организации против латвийского государства. В то же время следует отметить, что эти поправки не имеют обратной силы, говорится в заявлении VDD.

Утечка электронной переписки показала, что депутат Европарламента Татьяна Жданок (РСЛ) как минимум с 2004 года отчитывалась о своей деятельности перед сотрудниками российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) и просила деньги на организацию мероприятий. Сама Жданок отрицает сотрудничество с российской разведкой, сообщает Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.

Переписка по электронной почте оказалась в распоряжении российского издания The Insider, которое поделилось этой информацией с Re:Baltica, эстонским порталом Delfi и шведской газетой Expressen. В ответе Re:Baltica Жданок не стала отрицать подлинность электронных писем, но заявила, что считает неприемлемым комментировать содержание личных документов, полученных в результате взлома.