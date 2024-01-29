Премьер-министр Эвика Силиня не располагает точной информацией о том, можно ли в настоящее время приостановить работу Русского союза Латвии (РСЛ), лидер которого, депутат Европарламента Татьяна Жданок, возможно, сотрудничала с российскими спецслужбами.
Отвечая на вопрос о возможности ограничения деятельности Жданок и РСЛ, Силиня в понедельник, 29 января, после встречи коалиционных партий сказала, что пока не ясно, можно ли запретить деятельность организации в соответствии с действующим законодательством, если факт сотрудничества не был официально установлен в рамках уголовного процесса.
Силиня отметил уже проделанную работу по борьбе с преступлениями против государства, а также допустила возможность дальнейшего усиления законодательства.
Также она добавила, что в 2022 году Сейм принял поправки к избирательному законодательству, которые лишают права баллотироваться в ЕП бывших деятелей коммунистического режима, выступавших против восстановления независимости Латвии, и это ограничение распространяется и на Жданок.
Служба государственной безопасности (VDD) также оценит информацию о возможном сотрудничестве депутата Европарламента Татьяны Жданок с российскими спецслужбами.
VDD напоминает, что до 2016 года латвийское законодательство не предусматривало уголовной ответственности за содействие иностранному государству или иностранной организации в действиях против латвийского государства,
поэтому опубликованная в СМИ информация о периоде с 2005 по 2013 год не квалифицируется как преступление, хотя по мнению VDD такие действия и представляли угрозу для латвийского государства.
Статус Жданок как депутата Европарламента и правовой иммунитет, обеспечиваемый этим статусом, были важным фактором, способствовавшим ее деятельности в поддержку российских геополитических интересов.
В 2016 году VDD в сотрудничестве со Службой военной разведки и безопасности и Бюро по защите Сатверсме предложили поправки к Уголовному закону, которые, в частности, криминализировали деяние по оказанию помощи иностранному государству или иностранной организации против латвийского государства. В то же время следует отметить, что эти поправки не имеют обратной силы, говорится в заявлении VDD.
Утечка электронной переписки показала, что депутат Европарламента Татьяна Жданок (РСЛ) как минимум с 2004 года отчитывалась о своей деятельности перед сотрудниками российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) и просила деньги на организацию мероприятий. Сама Жданок отрицает сотрудничество с российской разведкой, сообщает Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.
Переписка по электронной почте оказалась в распоряжении российского издания The Insider, которое поделилось этой информацией с Re:Baltica, эстонским порталом Delfi и шведской газетой Expressen. В ответе Re:Baltica Жданок не стала отрицать подлинность электронных писем, но заявила, что считает неприемлемым комментировать содержание личных документов, полученных в результате взлома.
Согласно просочившимся материалам, сначала в течение нескольких лет Жданок регулярно обменивалась электронными письмами с гражданином России Дмитрием Гладеем, который работал в ФСБ. Его роль в последние десятилетия заключалась в том, чтобы представлять Россию в организациях по наблюдению за выборами, которые легитимизировали проблемные выборы в странах, представляющих интерес для России, например, в аннексированном Крыму в 2014 году, где Жданок вместе с другими дружественными Кремлю евродепутатами выдавала себя за "наблюдателя" от Запада.
В письмах ФСБ Жданок отчитывалась, например, о таких мероприятиях, как слушания в Европарламенте, на которых присутствующие критиковали якобы агрессивные действия эстонских властей против демонстрантов в связи с переносом Бронзового солдата, об организации лагеря "антифашистов" из Латвии и Эстонии, подготовке к празднованию 9 мая в 2010 году, на что она просила 6000 долларов США на покупку 10 000 метров георгиевских ленточек для раздачи участникам празднования в латвийских городах и 1500 долларов США на переиздание сборника военных песен, чтобы раздать их ветеранам.
Жданок не ответила Re:Baltica, получила ли она тогда эти деньги, но указала, что знакома с Гладеем с 1970-х годов, когда они вместе студентами бывали на Кавказе.
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