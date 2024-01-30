Видео ⟩ Убийство подростка в Юрмале: в местном детском доме введены строгие меры безопасности

Трое подростков, которые были вовлечены в конфликт в Слоке, закончившийся убийством ровесника, в феврале начнут учебу удаленно, сообщает передача Panorāma.

В юрмальском учреждении социальной опеки "Спридитис", где проживают эти подростки, введена круглосуточная охрана.

Приняты и более строгие правила внутреннего порядка - теперь все воспитанники должны возвращаться в учреждение к 18 часам, а не к 22, как это предусмотрено законом.

В свою очередь в Слоке и Каугури теперь круглосуточно патрулирует экипаж муниципальной полиции Риги.

Убийство произошло ночью, во время, когда все подростки должны находиться дома или в учреждении опеки. Глава учреждения "Спридитис" Сармите Гропе сказала, что в конфликт вовлечены пятеро воспитанников, длвое из которых посещают специальные программы в школе.

Трое, в том числе тот, кто нанес ровеснику удары ножом, будут учиться удаленно. Со всеми работают специалисты.

Насильнику будет обеспечена услуга социальной реабилитации и, скорее всего, он уедет из Юрмалы. Кроме того, начато лечение детей от алкогольной зависимости.

Напомним, в ночь на четверг, 11 января, около 1:00 сотрудники юрмальской полиции заметили в Слоке лежащего на земле недалеко от дороги подростка с колотыми ранами и без сознания. Муниципальные полицейские вызвали на место происшествия скорую помощь, но пострадавший подросток скончался еще до приезда медиков.

Получив информацию о происшествии, на место выехали полицейские Юрмальского участка Рижского регионального управления Госполиции, которые незамедлительно начали расследование. Было установлено, что погибший - 13-летний подросток.

По имеющейся на данный момент информации, накануне перед полночью несколько подростков, проживающих в учреждении социального ухода и реабилитации, направились в Ригу, чтобы, предположительно, употребить алкогольные напитки. Затем они вернулись на поезде в Слоку, где встретились с двумя молодыми людьми своего возраста, один из которых позже был убит.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!