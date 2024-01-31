Генерал-майор Вейко-Велло Пальм заявил, что военные многих стран НАТО не готовы к настоящей войне. Журналисты, которым он это сказал, утверждают, что Россия сможет напасть на ЕС через пять лет после окончания войны в Украине, сообщает Rus.Postimees.
"Последние несколько лет очень четко показали, что НАТО как военный альянс, многие страны не готовы к проведению крупномасштабных операций - то есть, говоря простым человеческим языком, многие военные НАТО не готовы воевать с Россией", - заявил генерал-лейтенант Вейко-Велло Пальм газете The New York Times.
Слова генерала, который с начала 2023 года занимает должность командующего дивизией Сил обороны Эстонии, издание опубликовало еще 29 января.
"Мы всегда подозревали, что это единственная экзистенциальная угроза, которая у нас есть", - добавил Пальм о рисках возможного нападения России на Эстонию.
Тревога по поводу того, что эксперты называют имперскими амбициями Путина, уже давно стала частью психики государств, граничащих с Россией или находящихся в некомфортной близости от нее, отмечает, в свою очередь, американское СМИ.
"Я думаю, что для Эстонии это был 1991 год", - язвительно сказал генерал Пальм The New York Times, имея в виду год, когда Эстония объявила о своей независимости от развалившегося Советского Союза.
Летом 2023 года Postimees анализировал особенности "весьма непростого характера" генерал-майора Вейко-Велло Пальма. "Есть мнение Пальма, и есть неверное мнение", - описывали источники работу с этим генералом.
Аналитический материал "Для Европы и НАТО российское вторжение больше не является немыслимым" опрашивает экспертов из разных стран о рисках войны РФ с северо-атлантическим альянсом на фоне ослабления поддержки Украины со стороны США и растущей перспективы Дональда Трампа вновь стать американским президентом в ноябре 2024 года.
"С приходом к власти бывшего президента Дональда Трампа, который в прошлом клялся выйти из НАТО, а недавно пригрозил никогда не приходить на помощь своим союзникам по альянсу, среди европейских стран растет обеспокоенность тем, что в ближайшее десятилетие Путин может вторгнуться в одну из стран НАТО и им придется противостоять его силам без поддержки США.
Это может произойти уже через пять лет после окончания войны на Украине, считают некоторые чиновники и эксперты, полагающие, что у Москвы будет достаточно времени, чтобы восстановить и перевооружить свои вооруженные силы", - пишут авторы The New York Times.
В минувший понедельник британская газета The Times сообщила со ссылкой на высокопоставленных военных и аналитиков, что если Кремль решит начать войну против НАТО, это будет не только нападение на восточные пограничные страны альянса, но и ракетные удары по Центральной и Западной Европе.
На прошлой неделе RUS TVNET сообщал, что в приграничных с Эстонией регионах РФ на вышки сотовой связи стали добавлять военные устройства. 29 января эта информация подтвердилась.
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