Аналитический материал "Для Европы и НАТО российское вторжение больше не является немыслимым" опрашивает экспертов из разных стран о рисках войны РФ с северо-атлантическим альянсом на фоне ослабления поддержки Украины со стороны США и растущей перспективы Дональда Трампа вновь стать американским президентом в ноябре 2024 года.

"С приходом к власти бывшего президента Дональда Трампа, который в прошлом клялся выйти из НАТО, а недавно пригрозил никогда не приходить на помощь своим союзникам по альянсу, среди европейских стран растет обеспокоенность тем, что в ближайшее десятилетие Путин может вторгнуться в одну из стран НАТО и им придется противостоять его силам без поддержки США.

Это может произойти уже через пять лет после окончания войны на Украине, считают некоторые чиновники и эксперты, полагающие, что у Москвы будет достаточно времени, чтобы восстановить и перевооружить свои вооруженные силы", - пишут авторы The New York Times.

В минувший понедельник британская газета The Times сообщила со ссылкой на высокопоставленных военных и аналитиков, что если Кремль решит начать войну против НАТО, это будет не только нападение на восточные пограничные страны альянса, но и ракетные удары по Центральной и Западной Европе.



На прошлой неделе RUS TVNET сообщал, что в приграничных с Эстонией регионах РФ на вышки сотовой связи стали добавлять военные устройства. 29 января эта информация подтвердилась.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!