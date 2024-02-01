Bez Tabu: Водителей в Пурвциемсе смущает полоса общественного транспорта

Судя по снимкам, которые можно найти в архивах интернета, еще до 2019 года на улице Вайдавас по направлению в центр города водителям были отданы две полосы, а общественному транспорту - одна.

После начала строительства магистрали одну полосу в сторону центра ликвидировали. Она не пропала, а отдана общественному транспорту, который едет там в обратном направлении.

Работы по строительству магистрали уже завершили, однако изменения в движении общественного транспорта по-прежнему в силе.

В результате, в начале и конце каждого рабочего дня на этом участке возникают пробки.

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