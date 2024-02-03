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Видео ⟩ Как проехать по ямам, не повредив машину

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Ямы на дорогах
Ямы на дорогах Фото: Maija Zara/LETA

В программе Zebra собрали практические советы для водителей, как обезопасить себя, свой автомобиль и безопасно ездить по разбитым дорогам.

Чтобы избежать ям самое главное, - это соблюдать дистанцию. Так можно будет оценить, где именно выбоины за идущим впереди автомобилем, после чего принять решение объехать их или затормозить перед ними.

При движении в ночное время важно, чтобы свет фар был ясным, чтобы были видны ямы.

Если есть возможность, то лучше объехать яму. Однако важно отметить, если водитель заметил яму в последний момент, то вряд ли он еще успел увидеть, едет ли рядом с ним кто-то еще и что происходит на встречной полосе.

Подробнее смотрите в сюжете программы Zebra!

Видео: Сюжет программы Zebra

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