В Эстонии заключены первые однополые браки

- рассказали девушки, которые отпраздновали свадьбу дома вместе с несколькими друзьями.

Другая пара, Кайри и Кетри, также поженилась в Тарту в пятницу и устроила большую вечеринку с друзьями и семьей.

"У нас юридически подписаны все договоры, хотя мы и не думали, что у однополых пар могут быть такие же надежды или требования, как у гетеросексуальных пар, которые женились по любви", - рассказала пара передаче.

Законопроект, легализующий однополые браки в Эстонии, был принят Рийгикогу летом прошлого года и вступил в силу в первый день этого года.

Ранее закон о зарегистрированных партнерствах обеспечивал некоторые правовые гарантии для сожительствующих пар независимо от их пола, но не давал полного права на однополые браки и в любом случае уже несколько лет как погряз в технических вопросах и так и не вступил в силу.

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