В Эстонии заключены первые однополые браки

В пятницу в Эстонии были заключены первые однополые браки, сообщает передача "Актуальная камера" телеканала ETV. Легализация однополых браков вступила в силу в Эстонии 1 января, и это означает, что с этой даты пары могли подать заявку на заключение официального брака, однако на оформление административных вопросов уходит около месяца.
Согласно данным, с начала года около 50 однополых или гендерно нейтральных пар подали заявления на заключение брака в крупнейших городах Эстонии.
Четыре из этих пар в пятницу, 2 февраля, поженились в Тартуском ЗАГСе, все они подали заявления при первой же возможности, 1 января, отмечает "Актуальная камера".
Леена и Кристина, вступившие в брак в пятницу, рассказали, что не видят причин ждать свадьбу дольше.
"Это немного странное чувство, принимая во внимание, как долго мы ждали. В то же самое время это большое облегчение, как будто камень упал с души - теперь это действительно возможно. Конечно, внутри есть странное чувство, как это вообще возможно в Эстонии, несмотря на то, что это действительно прекрасно", -
рассказали они передаче.
Более 50 однополых пар зарегистрировались на бракосочетание в январе
Молодая пара уже несколько лет планировала совместную жизнь и отмечает гарантированные права, следующие вместе с официальным браком, в том числе приобретение жилья.
"Если с кем-то что-то происходит, все эти дела так или иначе гарантирует брак",
- рассказали девушки, которые отпраздновали свадьбу дома вместе с несколькими друзьями.
Другая пара, Кайри и Кетри, также поженилась в Тарту в пятницу и устроила большую вечеринку с друзьями и семьей.
"У нас юридически подписаны все договоры, хотя мы и не думали, что у однополых пар могут быть такие же надежды или требования, как у гетеросексуальных пар, которые женились по любви", - рассказала пара передаче.
Законопроект, легализующий однополые браки в Эстонии, был принят Рийгикогу летом прошлого года и вступил в силу в первый день этого года.
Ранее закон о зарегистрированных партнерствах обеспечивал некоторые правовые гарантии для сожительствующих пар независимо от их пола, но не давал полного права на однополые браки и в любом случае уже несколько лет как погряз в технических вопросах и так и не вступил в силу.
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