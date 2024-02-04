Фото ⟩ Очевидец: в Риге мусоровоз частично провалился под асфальт

Фото инцидента были размещены в социальной сети Facebook, в группе "ЕЗДУНЫ Latvia". По словам автора поста ДТП произошло около 11:00 утра.

Заднее колесо мусоровоза провалилось в яму, которая образовалась в асфальте, а кабина автомобиля перегораживала трамвайные рельсы и мешало проезду 11-ого трамвая.

в Риге мусоровоз частично провалился под асфальт Фото: Скриншот с Facebook/ЕЗДУНЫ Latvia

Напомним, что ранее RUS TVNET собрал практические советы для водителей о том, как обезопасить себя, свой автомобиль и безопасно ездить по разбитым дорогам.

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