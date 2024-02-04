Передача: "Газпром" как акционер Latvijas gāze начинает все больше мешать работе предприятия

Выкуп неполных 29% акций у фонда Marguerite финансировал Rietumu banka. Он в письменном ответе указал, что не планирует финансировать выкуп акций "Газпрома".

Пока акции принадлежат "Газпрому", его представитель продолжает управлять советом Latvijas gāze. Два представителя совета - председатель Кирилл Селезнев и Елена Михайлова - чуть более полугода назад были включены в санкционный список Великобритании. В обосновании указано, что оба они являются членами правления "Газпром нефть" и, следовательно, участвуют в получении выгоды от стратегически важного энергетического сектора России.

Latvijas gāze в своем письменном ответе заявило, что включение Кирилла Селезнева и Елены Михайловой в санкционный список Великобритании не имеет для Latvijas gāze существенных последствий. Они лишь препятствуют доступу к проектам ЕС и другим зарубежным проектам финансирования.

МИД призвал оценить членов совета Latvijas gāze

LTV спросило у министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша, почему члены совета Latvijas gāze включены в санкционные списки Великобритании, а не Евросоюза. Он сказал, что 27 странам ЕС договориться о введении санкций сложнее, чем Великобритании.

Через несколько дней после интервью Министерство иностранных дел опубликовало заявление, в котором призвало профильные министерства и другие учреждения оценить, нет ли в значимых латвийских компаниях граждан России, Беларуси или других третьих стран, которые прямо или косвенно поддерживают российскую агрессию в Украине и могут быть связаны с российскими государственными структурами. LTV известно, что это заявление было сделано в ответ на вопросы о членах наблюдательного совета Latvijas gāze.

Выборы нового совета - в феврале

Вскоре в совете Latvijas gāze ожидаются перемены. Правление созвало внеочередное собрание акционеров 22 февраля, одним из вопросов на повестке дня будет избрание нового совета. Правление призвало выдвигать кандидатов до 1 февраля. Есть ли среди выдвинутых и Кирилл Селезнев и Елена Михайлова, на предприятии не рассказали, отметив лишь, что 8 февраля имена кандидатов будут опубликованы.

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