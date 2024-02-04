Передача: "Газпром" как акционер Latvijas gāze начинает все больше мешать работе предприятия

Несмотря на то, что на "Газпром" по-прежнему не наложены прямые санкции Евросоюза, участие российской газовой компании в Latvijas gāze начинает все больше мешать предприятию. Великобритания включила в санкционный список членов совета Latvijas gāze, представляющих "Газпром". В свою очередь, включение России в список офшорных территорий фактически лишило Latvijas gāze возможности участвовать в латвийских госзакупках, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.
Впрочем, пока министерства оформляли бумаги, чтобы включить Россию в офшорный список, Latvijas gāze успело одержать победу в конкурсах на более чем полтора миллиона евро. То, насколько прибыльным может быть бизнес Latvijas gāze для России, может существенно ограничить инициатива по обложению офшорных платежей налогом в размере 90%.
Хотят сделки с Россией сделать дороже
На этой неделе депутаты Сейма начали оценивать собравшую более 10 000 подписей инициативу сделать все сделки с Россией значительно дороже. В этот раз речь идет не о санкциях, а о созданном Евросоюзом списке стран, которые не сотрудничали в налоговой сфере, или так называемых офшорах. С середины февраля прошлого года Россия также входит в число излюбленных территорий для компаний-почтовых ящиков.
"К сожалению, Россия включена в список [офшоров] не потому, что напала на Украину. Россия включена потому, что, руководствуясь критериями рабочей группы, у нее появился непривлекательный налоговый режим, который она должна была добросовестно отменить. Так как она этого не сделала, не сообщила об этом, было принято решение оставить ее в списке несотрудничающих стран", - пояснил заместитель департамента прямых налогов Минфина Андрейс Бирумс.
С точки зрения платежей наиболее значимым последствием включения России в список офшоров является удерживаемый налог, говорит Инга Антипова, глава отдела организации процессов налогового управления Службы госдоходов.
Кроме того, предприятия, осуществляя платежи российским предприятиям, должны удерживать налог по ставке 20%, однако могут не удерживать налог, если платежи экономически обоснованы.
Инициатива жителей предлагает исключения отменить и удерживать со всех платежей на офшорные территории, то есть и в Россию, налог в размере 90%. Это относится и к дивидендам. Например, в конце года, если бы Latvijas gāze еще раз решило разделить прибыль и выплатить дивиденды и совладельцу "Газпрому", то российская компания фактически получила бы только десятую часть. Остальное ушло бы в госбюджет Латвии.
Статус офшора для России лишает Latvijas gāze участия в закупках
Включение России в офшорный список повлияло на Latvijas gāze и другим образом. Так как фактически "Газпром" теперь считается офшорной компанией, Latvijas gāze лишено доступа к государственным и муниципальным публичным конкурсам.
Это подтверждает и Бюро по надзору за закупками, которое, впрочем, указывает, что есть исключения. Топливо у Latvijas gāze не могут покупать предприятия, которые будут использовать его для отопления своих помещений, однако в порядке исключения газ могут покупать предприятия теплоснабжения. Им разрешено выбирать, исключать ли Latvijas gāze из списка претендентов.
Впрочем, правительство Латвии допускает, что еще несколько месяцев после решения ЕС внести РФ в офшорный список Latvijas gāze могло принимать участие в закупках.
Несмотря на то, что в Латвии офшорный статус вступил в силу, Латвии нужно было вписать Россию и в свои правила Кабинета министров. Это заняло четыре с половиной месяца. В это время частично принадлежащее "Газпрому" Latvijas gāze сумело победить в еще нескольких закупках примерно на полтора миллиона евро.
Минфин отмечает, что Латвия действовала относительно быстро, так как обычно местный список обновляется только в конце года. Процесс затянуло то, что Министерство финансов после включения России в список решило изменить порядок, как Латвия этот список у Европы перенимает. В дальнейшем это будет происходить автоматически.
Два члена совета Latvijas gāze - в санкционном списке Великобритании
О том, что Latvijas gāze хотело бы избавиться от неудобств, которые создает участие "Газпрома" в предприятии, свидетельствует обозначенный руководством план выкупить акции у всех крупных акционеров. На вопрос, проходят ли в этом плане переговоры с "Газпромом", в Latvijas gāze ответили: "Как уже неоднократно публично заявляла компания Latvijas gāze, в процессе выкупа акций руководством (MBO) перед командой MBO была поставлена цель в относительно короткий срок выкупить акции AS Latvijas gāze у нынешних крупнейших акционеров и превратить компанию в игрока энергетического рынка, контролируемого местным капиталом. Следующие шаги в процессе выкупа акций руководством будут зависеть от реакции местного капитала Латвии и возможных переговоров с финансистами и среднесрочными инвесторами. В настоящее время ведется активная работа по реализации этой цели".
Выкуп неполных 29% акций у фонда Marguerite финансировал Rietumu banka. Он в письменном ответе указал, что не планирует финансировать выкуп акций "Газпрома".
Пока акции принадлежат "Газпрому", его представитель продолжает управлять советом Latvijas gāze. Два представителя совета - председатель Кирилл Селезнев и Елена Михайлова - чуть более полугода назад были включены в санкционный список Великобритании. В обосновании указано, что оба они являются членами правления "Газпром нефть" и, следовательно, участвуют в получении выгоды от стратегически важного энергетического сектора России.
Latvijas gāze в своем письменном ответе заявило, что включение Кирилла Селезнева и Елены Михайловой в санкционный список Великобритании не имеет для Latvijas gāze существенных последствий. Они лишь препятствуют доступу к проектам ЕС и другим зарубежным проектам финансирования.
МИД призвал оценить членов совета Latvijas gāze
LTV спросило у министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша, почему члены совета Latvijas gāze включены в санкционные списки Великобритании, а не Евросоюза. Он сказал, что 27 странам ЕС договориться о введении санкций сложнее, чем Великобритании.
Через несколько дней после интервью Министерство иностранных дел опубликовало заявление, в котором призвало профильные министерства и другие учреждения оценить, нет ли в значимых латвийских компаниях граждан России, Беларуси или других третьих стран, которые прямо или косвенно поддерживают российскую агрессию в Украине и могут быть связаны с российскими государственными структурами. LTV известно, что это заявление было сделано в ответ на вопросы о членах наблюдательного совета Latvijas gāze.
Выборы нового совета - в феврале
Вскоре в совете Latvijas gāze ожидаются перемены. Правление созвало внеочередное собрание акционеров 22 февраля, одним из вопросов на повестке дня будет избрание нового совета. Правление призвало выдвигать кандидатов до 1 февраля. Есть ли среди выдвинутых и Кирилл Селезнев и Елена Михайлова, на предприятии не рассказали, отметив лишь, что 8 февраля имена кандидатов будут опубликованы.
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