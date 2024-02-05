Спецслужбам Ирландии еще в 2023 году было поручено следить за Жданок во время ее визита

Как сообщили изданию источники, представители государственной полиции и службы безопасности Ирландии были проинформированы о том, что Татьяна Жданок является "лицом, действиями которого интересуются службы безопасности в стране ее проживания", то есть в Латвии.

Ранее сообщалось, что утечка электронной переписки показала, что депутат ЕП Татьяна Жданок как минимум с 2004 года отчитывалась о своей деятельности перед сотрудниками российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) и просила деньги на организацию мероприятий. Сама Жданок отрицает сотрудничество с российской разведкой, сообщает Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.

Переписка по электронной почте оказалась в распоряжении российского издания The Insider, которое поделилось этой информацией с Re:Baltica, эстонским порталом Delfi и шведской газетой Expressen. Жданок не стала отрицать подлинность электронных писем, но заявила, что считает неприемлемым комментировать содержание личных документов, полученных в результате взлома.

В свою очередь Служба госбезопасности (VDD) напомнила, что в марте 2022 года, установив, что деятельность Русского союза Латвии и ее представителей не соответствует демократическим ценностям и интересам государственной безопасности Латвии, служба вынесла партии предупреждение.

Кроме того, 5 декабря 2022 года в соответствии с процедурой, предусмотренной Законом о политических партиях, VDD направила Генеральному прокурору собранную информацию и свою оценку деятельности партии и ее несоответствия государственной безопасности Латвии.

На основании информации, предоставленной VDD, 24 февраля 2023 года прокурор направил партии предупреждение.

Европейский парламент также начал расследование в связи с обвинениями Жданок в контактах с российскими спецслужбами.

Президент Европарламента Роберта Метсола "очень серьезно" относится к обвинениям в адрес Жданок и передала дело в консультативный комитет по кодексу поведения.

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