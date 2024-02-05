Специалисты: Если укусил клещ, нет смысла нести его в лабораторию

"На данный момент лаборатории предлагают проверить клеща на все возможные инфекции. Если тест положительный, человек не знает, что делать. Пожалуйста, не несите этих клещей, их не нужно проверять. Большинство [болезней], которые мы там видим, чаще всего не будут иметь значения. Если они есть, то они будут актуальны только тогда, когда появятся симптомы. Превентивно ничего не выпишут", - говорит руководитель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска.

Даже если не было прививки от клещевого энцефалита, нет смысла нести клеща на анализ, так как медикаментов от клещевого энцефалита нет. Если клещ заразил человека, то ничего не остается, кроме как ждать и наблюдать за своим состоянием.

"Пожалуйста, не несите на проверку клещей. Если вы это сделали, оставьте эту информацию при себе и не ищите ответов - что мне с этим делать? Ничего! Никаких профилактических антибиотиков мы не выписываем", - приводит Rus.LSM слова Завадской.

Эксперты отметили, что единственное, что даст проверка клеща в лаборатории - это статистические данные по Латвии.

Лишь при появлении проблем со здоровьем и первых клинических симптомов следует обратиться к семейному врачу и начать лечение, отмечают специалисты.

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