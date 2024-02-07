Европарламент: все европлатежи отныне должны совершаться за 10 секунд

Новое постановление повысит безопасность переводов и даст частным лицам и предприятиям уверенность в том, когда именно деньги поступят на их счета. Банки и другие поставщики платежных услуг должны будут обеспечить, чтобы по своей стоимости эта услуга была доступна их клиентам, передала BNS пресс-служба Европарламента.

Согласно новым правилам, перевод должен дойти до получателя в течение десяти секунд, независимо от дня недели или времени суток. Плательщик также должен в течение десяти секунд получить подтверждение того, дошли ли деньги до получателя.

Этих правил должны будут придерживаться и страны, не входящие в зону евро, но банки которых принимают платежи в евро. Однако в этих странах будет более длительный переходный период, а правило десяти секунд будет действовать только в рабочее время, поскольку запасы евро, имеющиеся в распоряжении этих платежных учреждений, не всегда могут быть достаточными для немедленного осуществления крупных платежей в нерабочее время.