В Латвии приняли новую стратегию в банковской сфере. Что это означает?

В Латвии часто звучат мнения о несоразмерном применении требований по предотвращению NILLTPF к клиентам банков,

и мониторинг показал, что в отдельных ситуациях финансовые учреждения применяют более строгие меры по управлению рисками, чем необходимо, в том числе по отношению к клиентам или группам клиентов с низким уровнем риска NILLTPF.

Прекращение или отказ в таком сотрудничестве может привести к далеко идущим последствиям для конкретных групп клиентов, поскольку им ограничивается эффективный доступ к финансовой системе, отметили в Минфине.

Кроме того, необоснованное прекращение сотрудничества может повлиять на концентрацию поставщиков финансовых услуг, ослабить конкуренцию и развитие, а также увеличить расходы на финансовые услуги.

Наблюдения международных организаций и выводы, полученные в ходе проведенных Банком Латвии надзорных мероприятий, выявили несколько причин чрезмерной осторожности банков. В стратегию включены меры по созданию дружественного к добросовестным клиентам банковского сектора, а также примеры, иллюстрирующие конкретные ситуации, когда финансовые структуры сотрудничество с клиентом не начали или существующее сотрудничество было прекращено.

Утвержденные FSAP меры направлены на то, чтобы сделать процесс изучения клиентов более эффективным и не обременять клиентов с низким риском излишними запросами информации, а также на улучшение коммуникации с клиентами финансовых учреждений.