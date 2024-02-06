В Латвии приняли новую стратегию в банковской сфере. Что это означает?

Во вторник Совет по развитию финансового сектора (FSAP) утвердил стратегию практического применения требований по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации (NILLTPF), призванную сделать банковский сектор более дружественным по отношению к добросовестным клиентам, сообщили в Министерстве финансов.
Стратегия разработана при сотрудничестве Минфина, Банка Латвии и Службы финансовой разведки с ассоциациями финансового сектора, Латвийской торгово-промышленной палатой и Латвийской конфедерацией работодателей. На заседании также был заслушан доклад о мерах по устранению факторов, препятствующих кредитованию предпринимательства и частных лиц, предпринятых в соответствии с поручениями, данными FSAP в мае 2023 года.
В последние годы недовольство общественности вызывают ситуации, когда финансовые структуры прекращают или отказывают в сотрудничестве отдельным клиентам или категориям клиентов, чтобы избежать возможного риска NILLTPF или обхода санкций, и не применяют подход, основанный на оценке рисков, пояснил Минфин.
Поэтому цель стратегии - способствовать эффективному и более дружественному по отношению к клиентам выявлению и управлению рисками NILLTPF в банковском секторе.
Министр финансов Арвил Ашераденс отметил, что в предыдущие годы для обнаружения и снижения рисков NILLTPF были проведены существенные реформы. Однако в результате зачастую финансовые учреждения необоснованно избегают риска, а не применяют основанный на оценке рисков подход, что, по мнению министра, недопустимо.
"Мы вместе должны найти баланс между объективными требованиями, позволяющими раскрывать финансовые преступления, и тем, чтобы это не угрожало доступности финансовых услуг для добросовестных клиентов", - подчеркнул Ашераденс.
В Латвии часто звучат мнения о несоразмерном применении требований по предотвращению NILLTPF к клиентам банков,
и мониторинг показал, что в отдельных ситуациях финансовые учреждения применяют более строгие меры по управлению рисками, чем необходимо, в том числе по отношению к клиентам или группам клиентов с низким уровнем риска NILLTPF.
Прекращение или отказ в таком сотрудничестве может привести к далеко идущим последствиям для конкретных групп клиентов, поскольку им ограничивается эффективный доступ к финансовой системе, отметили в Минфине.
Кроме того, необоснованное прекращение сотрудничества может повлиять на концентрацию поставщиков финансовых услуг, ослабить конкуренцию и развитие, а также увеличить расходы на финансовые услуги.
Наблюдения международных организаций и выводы, полученные в ходе проведенных Банком Латвии надзорных мероприятий, выявили несколько причин чрезмерной осторожности банков. В стратегию включены меры по созданию дружественного к добросовестным клиентам банковского сектора, а также примеры, иллюстрирующие конкретные ситуации, когда финансовые структуры сотрудничество с клиентом не начали или существующее сотрудничество было прекращено.
Утвержденные FSAP меры направлены на то, чтобы сделать процесс изучения клиентов более эффективным и не обременять клиентов с низким риском излишними запросами информации, а также на улучшение коммуникации с клиентами финансовых учреждений.
На заседании FSAP 25 мая 2023 года было констатировано, что проблемы заключаются и и в осторожной кредитной политике банков, и в слишком сложном регулировании (например, при строительстве и утеплении жилья), в результате чего уровень инвестиций в народное хозяйство недостаточен, а это сдерживает экономический рост.
На данный момент Банк Латвии осуществил все намеченные в мае прошлого года в сотрудничестве с отраслью мероприятия в рамках своей компетенции, в том числе путем изменений в нормативных актах сняты идентифицированные финансовой отраслью бюрократические препятствия и снижена административная нагрузка, проведен углубленный анализ доступности финансирования в Латвии и оценка мешающих факторов, подготовлена и регулярно публикуется полная информация о процентных ставках по кредитам и депозитам.
В Сейме концептуально поддержан пакет законопроектов, цель которого - упростить передачу ипотечных кредитов между банками. Минфин отмечает, что следующим шагом должно стать облегчение передачи кредитов, выданных предпринимателям. Прогресс наблюдается и в сферах ответственности Министерства экономики. Минфином запланирован еще ряд мер, в том числе повышение потенциала финансового учреждения развития Altum в финансировании предпринимательской деятельности.
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