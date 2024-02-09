Видео ⟩ Погоня в Бауске: эксперт объяснил, кто заплатит за разбитую машину полиции

Ранее уже сообщалось об интенсивной погоне в Бауске, в ходе которой сотрудники полиции разбили автомобиль, пытаясь поймать пьяного водителя. Зрители программы Degpunktā задаются вопросом - каковы будут последствия и кто заплатит за разбитую полицейскую машину?

Если посмотреть общие данные о том, как часто попадают в аварии автомобили спецслужб и полицейские машины, то в Латвии, по сравнению с другими странами, таких случаев относительно немного - до 10 происшествий в год. Эксперт по дорожному движению Оскар Ирбитис объясн, почему в других местах эта статистика намного выше.

Ирбитис подчеркивает, что виновный водитель, не только получит ряд приговоров и штрафов, но и страховая компания предъявит к пьяному водителю регрессный иск, потребовав возместив также весь ущерб, связанный с разбившейся полицейской машиной.

Если с виновника не удается взыскать конкретную сумму денег, ему на протяжении всей жизни приходится сталкиваться с различными юридическими препятствиями. По крайней мере на территории Латвии.

"Сотрудник полиции находился на дежурстве. Задача - немедленно прекратить нарушение. В конкретном случае, -это агрессивный, опасный и пьяный водитель, представляющий опасность для всего общества. Поэтому нужно было как можно скорее убрать его с дороги, любыми методами. Никаких нарушений в работе полиции я не вижу", - сказал эксперт.

По мнению эксперта, полицейский, находившийся за рулем, не может нести никакой ответственности.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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