В "Крестьянском сейме" рассказали, будут ли еще протесты фермеров

Представители организации также обращают внимание, что до сих пор не поднимается вопрос о восстановлении ставки налога на добавленную стоимость (PVN) в размере 5% на характерные для Латвии фрукты, ягоды, овощи. На этой неделе с представителями Минфина обсуждалась методика, но в "Крестьянском сейме" отмечают, что восстановление ставки PVN для конкретной группы продуктов является политическим решением, а министр финансов Арвил Ашераденс фермеров до сих пор игнорирует.

Кроме того, в "Крестьянском сейме" сообщили, что в пятницу вместе с Министерством земледелия продолжается работа в связи с требованием о сокращении бюрократии в сельскохозяйственной отрасли.

Лаздиньш напомнил, что разработанная министерством система онлайн-отчетов недружелюбна для пользователя. Она имеет технические недоработки, что ежедневно создает для фермеров дополнительные проблемы. В свою очередь, в соответствии со стратегическим планом общей сельскохозяйственной политики (ОСП) приняты абсурдные, раздробленные и нелогичные требования к фермерам, выполнение которых и отчетность требуют значительных дополнительных ресурсов времени и финансов.

Лаздиньш выразил надежду, что на следующей неделе вопрос о системе управления сельхозугодиями будет учтен в правилах Кабинета министров.

При этом в обществе отметили, что положительно оценивают изменения в нормативных актах, упрощающих доступ к программам страхования и оборотным средствам. Они опубликованы на портале правовых актов, и идет процесс рассмотрения вопроса на заседании Кабмина.