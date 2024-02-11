Латвийские фермеры едины в протестах, но интересы заметно различаются

Нет крестьян - нет продовольствия - нет будущего! К международному лозунгу крестьян присоединились и латвийские организации. Пока "Крестьянский Сейм" звал на улицы крестьян на тракторах, другие выбирали более спокойную тактику. Интересы тоже разные - одни делают упор на запрет импорта российского зерна и на то, что не надо требовать столько отчетности, другие - просят поменять налоговую политику в сельском хозяйстве, сообщает передача LTV De Facto.
Однако параллельно с публичной борьбой за названные цели ведутся закулисные бои между организациями и неназванными целями, сообщает сегодня вечером передача LTV De Facto. И самые большие разногласия - между крупными, мелкими и средними хозяйствами.
В начале ноября неправительственная организация "Крестьянский Сейм" провела в Слампе внеочередное собрание сельхозпроизводителей. В ходе дискуссий на протяжении пяти часов в основном были слышны требования в связи с различного рода поддержкой после сложного для погоды сезона, а также неясности с новой общеевропейской сельскохозяйственной политикой.
"Мы многое поправили, и на этот раз и в отношении экосхем - решение будет, соберутся организации (…), потому что я как министр прислушиваюсь к организациям. Вы же хотите, чтобы я как министр выслушал общество крестьян (…)", - сказал тогда министр Армандс Краузе (СЗК).
Меньше, чем ожидалось, но за это время была выплачена поддержка в качестве компенсации ущерба от засухи и заморозков животноводам и плодоводам - на все неполные семь миллионов. Сумма помощи в два раза больше выделена фермерам на компенсацию покупки страховых полисов, что в этом году составляет 15 миллионов. Деньги выделены и на погашение кредитных процентов. "В этом году есть, но нам нужно в долгосрочной перспективе! То, что в этом году есть, а в следующем году не будет, нас это не устраивает!" - говорит председатель правления "Крестьянского Сейма" Юрис Лаздиньш.
На встречу к премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство") были приглашены не только организатор протестов, но и представители других отраслевых организаций, в том числе и тех, которые официально не участвовали в протестах. Но и их члены были среди протестующих.
"Для меня это трудная задача - понять, какова же тогда общая потребность, потому что, допустим, и представляя Латвию в Европе, я не могу идти с четырьмя мнениями разных организаций, я должна идти с одним - латвийским - мнением", - сказала после встречи премьер-министр Силиня.
"Крестьянский Сейм" в основном объединяет зерноводов. Их ближайшим союзником является Ассоциация сельскохозяйственных кооперативов, объединяющая различные кооперативы, в том числе работающие в зерноводстве Latraps, VAKS и Durbes grauds, а также в других отраслях - молочной, мясной и лесной (Mūsmāju dārzeņi, Pienupīte, Mežsaimnieks.
Большая часть представляющего отрасль общества причин для проведения громкого протеста именно в этот момент толком не усмотрела, и к нему официально не присоединилась, например, Латвийская крестьянская федерация, представляющая малые и средние хозяйства разных отраслей, особенно выступающая за то, чтобы поля не остались пустыми, Ассоциация биологического сельского хозяйства, а также Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций, объединяющий 52 негосударственные организации различных отраслей. Частично протесты поддержал Латвийский клуб молодых крестьян. Представители обществ подчеркивают, что решаемых проблем много. Требования протеста заявил "Крестьянский Сейм", и они не высказаны как общие для всех крестьян.
Член правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций (LOSP) Дзинтра Лейниеце:
"Есть пункты, которые у нас совпадают, и то, что является нашим главным приоритетом - что в налоговом законодательстве будущего есть эти нормативы, предусматривающие снижение льгот и налогообложение объектов недвижимости".
Член правления LOSP и член правления Латвийского клуба молодых крестьян Рудольф Пулкстенис: "Говоря с министерством, мы стараемся сделать так, чтобы не дублировалось информационное пространство. Мне как фермеру сейчас приходится отчитываться в разных учреждениях, зачастую давая им похожую информацию".
От деятельности "Крестьянского Сейма" резко отгородились представители биологического сельского хозяйства. "Мне понятны их цели и что под этим скрывается, и их политика для нас неприемлема. Они долгое время выступали против биологического сельского хозяйства. У нас всегда были споры", - говорит руководитель Латвийской ассоциации биологического сельского хозяйства, член правления LOSP Густав Норкарклис.
Председатель правления "Крестьянского Сейма" Юрис Лаздиньш, отвечая на вопрос, почему другие организации против возглавляемой им, говорит: "Такова политическая установка".
При формировании сельскохозяйственной политики чаще всего сталкиваются интересы именно крупных хозяйств и малых и средних хозяйств. Компромисс ищут в консультативном совете сельского хозяйства. В нем представлено руководство Министерства земледелия и фактически все отрасли. После дискуссий решения принимаются путем голосования. Этот совет для "Крестьянского Сейма", правда, как заноза. "Они сейчас являются машиной для голосования и ничем иным, поскольку решения принимаются, нужные решения, выгодные, принимаются на основании большинства голосов, а не на основании знаний. И это худшее", - говорит Лаздиньш.
Самые большие столкновения мнений были в связи с новой общей сельскохозяйственной политикой, после которой теперь делят субсидии. Их больше при выполнении определенных экологических требований. Недавно консультативный совет проголосовал, что недостающие деньги на зерноводческую активность не отнимут у биологических экосхем (как было предложено), а солидарно удержат со всех получателей выплат по площадям. Споры вызывает и призыв больше придерживаться европейского курса, который делает упор на поддержку малых и средних хозяйств.
Лидер "Крестьянского Сейма" Лаздиньш советует ликвидировать консультативный совет. Но без создания на месте другой коллегиальной структуры это дало бы больше возможностей влиять на процессы организациям, у которых больше средств для лоббирования, как, например, у "Крестьянского Сейма".
Его последний представленный годовой отчет (2022 г.) показал, что в членские взносы поступило 166 тыс. евро, в виде пожертвований - 24 тыс. евро (вместе с целевыми пожертвованиями - больше), еще 293 тыс. евро привлечено из еврофондов и 21 тыс. евро - финансирование от Министерства земледелия.
Из бюджетных денег в 2023 году финансирование получили десять отраслевых неправительственных организаций, они есть и в консультативном совете. Латвийский клуб молодых крестьян, Латвийская ассоциация биологического сельского хозяйства, "Крестьянский Сейм", Ассоциация сельскохозяйственных уставных обществ, Латвийская крестьянская федерация и Латвийская ассоциация сельскохозяйственных кооперативов - каждая по 25 тысяч евро, Латвийская федерация продовольственных предприятий - 40 тысяч евро, Объединение сельскохозяйственных хозяйств - 15 000 евро, Латвийская академия сельскохозяйственных и лесных наук - 4500 евро. Самую большую сумму - 241 700 евро получает LOSP, который с 40 тысячами поддерживает ряд более мелких организаций и региональных объединений. 51 тыс. LOSP вносит в международную организацию Copa Cocega в качестве членской платы за все латвийские общества.
Представители обществ отвергают прозвучавшие со стороны "Крестьянского Сейма" упреки в том, что полученное государственное финансирование стало причиной, которая помешала присоединиться к протестам.
По мнению министра земледелия Арманда Краузе, модель финансирования следует изменить, но общества без поддержки оставить нельзя: "Если скинется, например, какая-нибудь маленькая отрасль, где есть небольшие хозяйства, то они смогут заплатить в качестве членских взносов очень небольшую сумму, да и их представительство будет очень и очень слабым. Поэтому государство должно обеспечить, чтобы они выслушивали все группы общества одинаково - то есть это организованное гражданское общество, и нам важно, чтобы они были организованы, чтобы это были не отдельные индивидуальные мнения, а общее мнение конкретной отрасли".
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