Латвийские фермеры едины в протестах, но интересы заметно различаются

"Мы многое поправили, и на этот раз и в отношении экосхем - решение будет, соберутся организации (…), потому что я как министр прислушиваюсь к организациям. Вы же хотите, чтобы я как министр выслушал общество крестьян (…)", - сказал тогда министр Армандс Краузе (СЗК).

Меньше, чем ожидалось, но за это время была выплачена поддержка в качестве компенсации ущерба от засухи и заморозков животноводам и плодоводам - на все неполные семь миллионов. Сумма помощи в два раза больше выделена фермерам на компенсацию покупки страховых полисов, что в этом году составляет 15 миллионов. Деньги выделены и на погашение кредитных процентов. "В этом году есть, но нам нужно в долгосрочной перспективе! То, что в этом году есть, а в следующем году не будет, нас это не устраивает!" - говорит председатель правления "Крестьянского Сейма" Юрис Лаздиньш.