Оператор колеса обозрения рассказал, за сколько лет надеется окупить вложения

Он заявил, что вложенные в проект более 10 миллионов евро планируется окупить в течение пяти-десяти лет.

Одновременно Успенский пояснил, что панорамное колесо - это полностью спроектированный и изготовленный в Латвии объект, который сертифицирован, а компания RPR operators является владельцем патента на данный проект. Поэтому он выразил надежду, что удастся предложить этот продукт и на экспорт.

Успенский сообщил, что уже сейчас ведутся переговоры с потенциальными покупателями проекта за рубежом, однако не раскрыл ни их количество, ни страны, сославшись на то, что говорить об этом пока преждевременно.

"Сертификация колеса уже является шагом в сторону экспорта, мы надеемся, что продукт будет конкурентоспособен на мировом рынке. Позитивным результатом уже будет, если удастся продать и установить хотя бы одно колесо обозрения за пределами Латвии", - отметил Успенский.