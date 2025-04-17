Оператор колеса обозрения рассказал, за сколько лет надеется окупить вложения

Комплекс столичного колеса обозрения в парке Узварас в Пардаугаве, реализованный компанией SIA RPR operators, рассчитывает на более чем 100 000 посетителей в год, сообщил агентству LETA член правления RPR operators Дмитрий Успенский.
Он заявил, что вложенные в проект более 10 миллионов евро планируется окупить в течение пяти-десяти лет.
Одновременно Успенский пояснил, что панорамное колесо - это полностью спроектированный и изготовленный в Латвии объект, который сертифицирован, а компания RPR operators является владельцем патента на данный проект. Поэтому он выразил надежду, что удастся предложить этот продукт и на экспорт.
Успенский сообщил, что уже сейчас ведутся переговоры с потенциальными покупателями проекта за рубежом, однако не раскрыл ни их количество, ни страны, сославшись на то, что говорить об этом пока преждевременно.
"Сертификация колеса уже является шагом в сторону экспорта, мы надеемся, что продукт будет конкурентоспособен на мировом рынке. Позитивным результатом уже будет, если удастся продать и установить хотя бы одно колесо обозрения за пределами Латвии", - отметил Успенский.
Он подчеркнул, что в проектировании и производстве панорамного колеса участвовало множество латвийских компаний, каждая из которых обладает опытом в своей области. К сожалению, в самом начале проекта, семь лет назад, компания RPR operators столкнулась с недоверием со стороны некоторых предприятий и отказами участвовать в проекте.
Председатель правления компании WeMps, занимавшейся проектированием металлических конструкций колеса, Кристиан Римкус сообщил агентству LETA, что если RPR operators удастся реализовать проект колеса обозрения за границей, то инженеры WeMps с удовольствием примут в нем участие, так как у каждого проекта всегда есть возможности для улучшения и дополнений при разработке новой его версии.
Видео: В Риге открылось колесо обозрения
Колесо обозрения предусмотрено к использованию в любое время года, так как его кабины оборудованы как кондиционерами, так и обогревательными установками. Оно может одновременно вместить 240 пассажиров - по восемь в каждой из 30 кабин. Одна поездка на колесе обозрения займет 15 минут.
На территории вокруг панорамного колеса также будет возможность осмотреть цифровую выставку, созданную в сотрудничестве с арт-центром Zuzeum, которая предлагает новый взгляд на Ригу - посредством старинных городских карт и гравюр, плакатов и афиш ХХ века, а также оригинальных произведений различных художников на тему Риги.
Как сообщалось, общая высота Рижского колеса обозрения составляет 65 метров.
Право построить в Пардаугаве колесо обозрения компания RPR operators получила осенью 2019 года, выиграв в качестве единственного претендента конкурс, организованный Рижской думой. Договорная сумма составила 22 484 евро.
Договор с думой предусматривал, что строительство должно быть завершено в течение трех лет, однако разработке строительного проекта помешала пандемия и документы более года находились на согласовании в столичном строительном управлении, поэтому срок был продлен.
Видео: Вид из кабины колеса обозрения
Галерея: В Риге открылось колесо обозрения
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!