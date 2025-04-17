Управляющие: предложенные Минблагом поправки выгодны государству, а не пенсионерам

Таким образом, с приближением пенсионного возраста люди смогут выбрать, что делать со своим накопленным на втором пенсионном уровне капиталом, чтобы снизить риск его потери из-за колебаний финансового рынка.

Доходы в старости формирует пенсия по старости, состоящая из пенсионного капитала, накопленного на двух пенсионных уровнях - первом и втором. Фондируемая часть пенсии значима в размере пенсии по старости. Сейчас накопления второго пенсионного уровня вкладываются на финансовых рынках и их стоимость может как расти, так и снижаться.

В ведомстве отметили, что для людей предпенсионного возраста особенно важно, чтобы накопленный ими пенсионный капитал не сокращался и доходы при выходе на пенсию были как можно выше.

В случае, если будут приняты эти поправки, жители смогут принять решение о переводе этих накоплений на первый пенсионный уровень, на котором обеспечивается, что капитал не будет сокращен и может только вырасти. Это будет добровольный выбор - человек сможет сам решать, когда это сделать, если до пенсии осталось не более пяти лет, отметили в ведомстве.

Предложение будет внесено в бюджетно-финансовую (налоговую) комиссию Сейма, и о нем еще предстоит проголосовать в Сейме.

Аналогичные поправки о более гибком использовании капитала второго пенсионного уровня уже были переданы в 2022 году в парламентскую бюджетно-финансовую комиссию, однако политики еще не были готовы поддержать их.