Управляющие: предложенные Минблагом поправки выгодны государству, а не пенсионерам

Предложенные Министерством благосостояния поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях, которые предусматривают возможность для жителей за пять лет до пенсионного возраста прекратить участие во втором пенсионном уровне и присоединить накопленный капитал к первому уровню, выгодны государству, но не жителям, заявили агентству LETA представители управляющих пенсионными планами.
Председатель правления Swedbank ieguldījumu pārvaldes sabiedrība Анжелика Добровольска отметила, что предложение министерства фактически означает внесение накопленного капитала в государственный бюджет в обмен на теоретически более высокую государственную пенсию.
Она также указала, что согласно предложению министерства, человеку самому придется выбирать момент, когда вывести накопления второго уровня и присоединить их к первому.
"Фактически - это так называемый market timing, то есть попытка поймать удачный момент на рынке. Это редко удается даже профессиональным инвесторам. При среднем уровне финансовой грамотности в Латвии велика вероятность, что многие сделают это именно во время падения рынка - и потеряют еще больше денег", - сказала Добровольска.
Также она подчеркнула, что при присоединении накоплений второго уровня к первому утрачивается одно из важнейших преимуществ второго уровня - возможность передать этот капитал по наследству. Вместо этого он становится частью общего пенсионного бюджета, к которому наследники не имеют доступа.
Анжелика Добровольска также отметила, что индексация пенсий первого уровня зависит от политических решений и возможностей бюджета, в то время как накопления второго уровня связаны с финансовыми рынками, которые хоть и подвержены краткосрочным колебаниям, в долгосрочной перспективе дают лучшие возможности для роста.
"Кроме того, впереди у госбюджета несколько лет с крупными расходами, и возлагать большие надежды на высокую индексацию наивно", - добавила Добровольска.
По ее словам, Латвия должна следовать опыту других стран и предоставить людям свободу распоряжаться накопленным капиталом при выходе на пенсию.
Среди возможностей, позволяющих жителям получать более высокую пенсию, Добровольска упомянула отсрочку вывода накоплений второго уровня до более подходящего момента - например, после восстановления рынка, выбор регулярных выплат напрямую из пенсионного фонда вместо единовременной выплаты всего капитала, а также, если человек того пожелает, возможность присоединить второй уровень к государственной пенсионной системе.
"Такой подход был бы справедливым, прозрачным и ориентированным на интересы жителя, а не краткосрочные интересы бюджета", - заявила Добровольска.
Она также подчеркнула, что распространяются мифы о том, что первый уровень пенсионной системы увеличивает накопленный пенсионный капитал.
"Надо помнить, что первый уровень - это обещание государства выплатить пенсию человеку, который сейчас работает, когда он выйдет на пенсию. Никто не знает, каким будет состояние госбюджета в тот момент, когда наступит эта пенсия", - сказала Добровольска.
В то же время она отметила, что второй уровень отличается тем, что действительно увеличивает капитал.
"Да, на финансовых рынках бывают периоды прибыли и убытков, но история показывает, что рынки всегда восстанавливаются. Поэтому актуальный вопрос - как защитить пенсионные накопления в момент краткосрочного падения рынка", - сказала она.
Также она подчеркнула, что решения должны приниматься исходя из принципа: сначала - интересы участников пенсионной системы, и только потом - вопросы бюджета.
В свою очередь, руководитель инвестиционного управления SEB Investment Management Янис Розенфелдс сообщил агентству LETA, что предложение Минблага не решает проблему по существу, а лишь меняет момент, когда человек прекращает участие во втором пенсионном уровне и фиксирует стоимость накоплений.
"Желание министерства помочь людям похвально, но в данном случае предложенное "лекарство" может оказаться хуже самой "болезни", - заявил Розенфелдс.
Он отметил, что, переходя на первый пенсионный уровень раньше, человек упускает возможность получить дополнительную прибыль в следующую волну роста финансовых рынков. Также капитал второго уровня можно унаследовать, в отличие от капитала первого уровня - если человек не доживает до пенсии, финансовую выгоду получает государство.
По словам Розенфелдса, более разумными были бы два других шага. Во-первых, ввести возможность при выходе на пенсию отсрочить использование накоплений второго уровня или использовать их постепенно. Это значительно снизило бы риск "неудачного" выбора даты фиксации капитала второго уровня. Во-вторых, продолжать повышать финансовую грамотность населения, информированность о принципах работы пенсионной системы и о том, что ближе к пенсионному возрасту желательно снижать уровень риска для пенсионных накоплений.
Ранее сообщалось, что Министерство благосостояния планирует предложить поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях, которые позволят жителям, являющимся участниками схемы фондируемых государством пенсий, за пять лет до пенсионного возраста прекратить участие во втором пенсионном уровне и присоединить накопленный капитал к первому уровню пенсий.
Таким образом, с приближением пенсионного возраста люди смогут выбрать, что делать со своим накопленным на втором пенсионном уровне капиталом, чтобы снизить риск его потери из-за колебаний финансового рынка.
Доходы в старости формирует пенсия по старости, состоящая из пенсионного капитала, накопленного на двух пенсионных уровнях - первом и втором. Фондируемая часть пенсии значима в размере пенсии по старости. Сейчас накопления второго пенсионного уровня вкладываются на финансовых рынках и их стоимость может как расти, так и снижаться.
В ведомстве отметили, что для людей предпенсионного возраста особенно важно, чтобы накопленный ими пенсионный капитал не сокращался и доходы при выходе на пенсию были как можно выше.
В случае, если будут приняты эти поправки, жители смогут принять решение о переводе этих накоплений на первый пенсионный уровень, на котором обеспечивается, что капитал не будет сокращен и может только вырасти. Это будет добровольный выбор - человек сможет сам решать, когда это сделать, если до пенсии осталось не более пяти лет, отметили в ведомстве.
Предложение будет внесено в бюджетно-финансовую (налоговую) комиссию Сейма, и о нем еще предстоит проголосовать в Сейме.
Аналогичные поправки о более гибком использовании капитала второго пенсионного уровня уже были переданы в 2022 году в парламентскую бюджетно-финансовую комиссию, однако политики еще не были готовы поддержать их.
В Латвии создана трехуровневая пенсионная система. Пенсии первого уровня выплачиваются нынешним пенсионерам из собранных в бюджет социальных взносов. Второй - уровень фондируемых пенсий - предусматривает, что часть социальных взносов работающих вкладывается в финансовый сектор. На третьем уровне работают частные пенсионные фонды, средства в которые можно внести добровольно.
Как сообщалось ранее, председатель правления Swedbank ieguldījumu pārvaldes sabiedrība Анжелика Добровольска ранее заявила агентству LETA, что латвийское правительство должно предложить долгосрочное решение, которое во время падения рынка акций дало бы населению возможность отложить выплату капитала второго пенсионного уровня или обеспечить постепенную выплату из плана вложений.
После этого в Министерстве финансов агентству LETA подтвердили, что оно концептуально поддерживает возможность в кризисных ситуациях, например, во время существенного падения финансового рынка, внедрить более гибкий механизм выплаты накоплений второго пенсионного уровня, в том числе позволив отложить выплату или выплачивать его постепенно.
При этом Минфин отметил, что основным принципом пенсионной системы в Латвии является увязка первого и второго уровня, то есть накопления с обоих уровней объединяются в момент расчета единой пенсии. Если при оформлении пенсии откладывается выплата второго уровня, этот принцип нарушается.
Поэтому для оценки и реализации такого предложения необходимо участие Министерства благосостояния как ответственного отраслевого учреждения, пояснил ранее Минфин.
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