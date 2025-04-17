Стало ли легче найти работу в Латвии? Последние данные рынка труда

Уровень фактической безработицы в Латвии в конце марта составил 7,1%, что на 0,2 процентных пункта меньше по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
По сравнению с мартом 2024 года уровень безработицы также снизился на 0,2 процентных пункта.
Среди женщин уровень безработицы за месяц уменьшился на 0,2 процентного пункта до 5,5%, в то время как уровень безработицы среди мужчин понизился на 0,3 процентного пункта до 8,6%.
В марте в Латвии было 65 600 безработных, что на 1900 меньше, чем в феврале, и на 3300 меньше, чем в марте 2024 года. За месяц число безработных мужчин сократилось на 1200 человек до 39 700, а безработных женщин - на 700 до 25 900.
Уровень безработицы, зарегистрированный Государственным агентством занятости, в конце марта составил 5,5%, снизившись по сравнению с февралем на 0,2 процентного пункта. По сравнению с мартом 2024 года уровень безработицы снизился на 0,3 процентного пункта.
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