Кто несет ответственность за задержку российских пенсий?

Однако Государственная касса указывает, что на перечисление пенсий и пособий из России со стороны банков препятствий нет. Неправда и то, что в Латвии всем все равно. По просьбе Государственного агентства социального страхования МИД уже 14 марта подал ноту бухгалтеру посольства России. Министерство призвало объяснить причину задержки выплат. 18 марта министр благосостояния проинформировал об этом и на заседании правительства - вопрос рассматривали в закрытой его части. Министерство также призвало людей, у которых из-за задержек возникли вопросы, обращаться в социальную службу своего самоуправления. Пенсии обещают выплатить, как только Россия выполнит свои обязательства.

Петкевич на видео косвенно винит Латвию:

"Для латвийского государства идеологический состав важнее того, будет ли людям что есть".

Однако Россия задерживает пенсионные деньги не в первые раз. Новостные архивы свидетельствуют, что так уже было десять лет назад. И в этот раз нет никакого основания допускать, что выплата пенсии задерживается из-за позиции Латвии или по каким-либо идеологическим причинам. Представитель Министерства иностранных дел Латвии Диана Эглите 20 марта заявила агентству LETA, что официальный ответ со стороны России до сих пор не получен. "В то же время в разговоре представитель России признал, что о проблеме известно и с российской стороны ищутся возможные решения", - сказала Эглите.

В VSAA Re:Check проинформировали, что не было получено ни денег, ни списков, поэтому неизвестно, скольких людей эта задержка коснулась вообще. За последние три месяца этого года от России было получено около 3,5 миллиона евро. Их выплатили почти 10 тысячам жителей. "Анализ данных за четвертый квартал 2024 года свидетельствует, что большая часть лиц, которые при посредничестве VSAA получают российские пенсии - граждане Российской Федерации. Однако есть и несколько сотен граждан Латвийской Республики, а также граждане других стран", - отметила представитель VSAA Ивета Дайне.

Re:Check связывалась с Петкевич в связи с другим вводящим в заблуждение видео. Она указала, что из-за предыдущих публикаций Re:Check больше ничего не будет комментировать, "потому что вы сами в любом случае сделаете удобные для себя выводы".

Вывод: выплата пенсий российским пенсионерам задерживается, так как Латвия не получила деньги из Пенсионного фонда России. По этому поводу просили объяснений у посольства России, вопрос рассматривался на заседании правительства, а VSAA призывала людей в случае необходимости обращаться за помощью в социальные службы самоуправления.